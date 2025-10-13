Rà soát công tác chuẩn bị Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Các em học sinh cổ vũ chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 tại Huế

Theo kế hoạch, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) chủ trì sản xuất, với sự phối hợp của UBND TP. Huế và các sở, ngành liên quan. Địa điểm tổ chức chương trình trực tiếp tại Huế diễn ra tại Nghinh Lương Đình – Phu Văn Lâu, địa điểm mang giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng, thể hiện hình ảnh Cố đô Huế hiếu học, năng động và thân thiện.

Là cơ quan thường trực, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm làm đầu mối điều phối, đôn đốc việc triển khai các nội dung chuẩn bị, như: Xây dựng sân khấu, bố trí khán đài, huy động lực lượng cổ vũ, phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế xây dựng các tiết mục văn nghệ chào mừng. Các đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo điện, viễn thông, y tế, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong suốt thời gian tổng duyệt và truyền hình trực tiếp.

Chương trình sẽ là cuộc đua đầy kịch tính với sự tham gia của các nhà leo núi xuất sắc trong năm, trong đó có em Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, người giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý I năm 2025. Điểm cầu tại TP. Huế sẽ có sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và người dân, làm hậu phương vững chắc cổ vũ Duy Khoa tự tin chinh phục vinh quang của Đường lên đỉnh Olympia.