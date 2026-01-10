Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm

Trong dòng chảy lịch sử của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tự hào về truyền thống vẻ vang: Những cuộc bãi khóa, xuống đường, những đêm không ngủ, những phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe", "Hát cho dân tôi nghe", đến hàng vạn sinh viên từ giảng đường tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, thực hiện sứ mệnh “trồng người” thầm lặng và cao cả.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, các thế hệ học sinh, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Hội Sinh viên trường nỗ lực xây dựng môi trường phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân cho sinh viên; tổ chức thiết thực các hoạt động nhằm chăm lo, đồng hành, góp phần hình thành lớp sinh viên giàu đạo đức, vững bản sắc, có lối sống đẹp, ứng xử văn minh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng tiêu chuẩn của “công dân toàn cầu”.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có 15 tập thể, 22 cá nhân được Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế tặng giấy khen; vinh danh 4 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp thành phố Huế; 2 sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố Huế; 1 tập thể “Sinh viên 5 tốt” được tặng giấy khen cấp Đại học Huế; 8 sinh viên được tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Đại học Huế; 134 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Huế…