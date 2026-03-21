Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên y - dược tốt nghiệp năm 2026

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác định hướng nghề nghiệp đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp. Đồng thời, khẳng định trường luôn đồng hành cùng người học trong việc cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng phát triển chuyên môn và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh nghề nghiệp trong bối cảnh ngành y tế có nhiều chuyển biến.

Cũng tại chương trình, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy đã chia sẻ những nội dung liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đặc biệt là kỳ thi cấp Giấy phép hành nghề; đồng thời định hướng đào tạo sau đại học với các chương trình như bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ và tiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, TS.BS. Ngô Viết Lộc - Phó Giám đốc điều hành Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đã cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực y tế hiện nay ở các tuyến, lĩnh vực công lập và tư nhân. Đồng thời, hướng dẫn sinh viên cách tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn và định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Bên cạnh đó, TS.BS. Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ nhiều nội dung thiết thực như các kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, tiếp cận nhà tuyển dụng và kỹ năng phỏng vấn... Đây là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Chương trình cũng cung cấp thông tin về định hướng đào tạo sau đại học, các chủ trương mới liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế, đồng thời giới thiệu các chương trình đào tạo sau đại học hiện có tại trường.