Khai mạc Hội nghị ASEAN lần thứ 9 về xây dựng môi trường không khói thuốc

Phó Chủ tịch TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 4, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Sự kiện quy tụ đại biểu đến từ các quốc gia trong khu vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình hiệu quả và thực hành tốt nhất trong việc lồng ghép quy định không khói thuốc vào chiến lược phát triển du lịch; đồng thời tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu về du lịch không khói thuốc.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Quỹ PCTHTL, Bộ Y tế; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; đại diện các vụ, cục một số bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và các đoàn đại biểu ASEAN.

Diễn ra trong hai ngày 28 và 29/8, hội nghị tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: Nâng cao năng lực thực thi môi trường không khói thuốc; chia sẻ kinh nghiệm quản lý và giám sát; thảo luận thách thức mới trong việc bảo đảm các địa điểm công cộng và du lịch không khói thuốc. Hội nghị cũng giới thiệu hệ thống bảng xếp hạng không khói thuốc ASEAN - công cụ đánh giá và thúc đẩy các chiến dịch không khói thuốc tại thành phố, điểm đến du lịch; qua đó, các quốc gia thống nhất các bước đi cụ thể nhằm quảng bá, phát triển du lịch không khói thuốc trong khu vực.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế giám sát việc thực hiện môi trường du lịch không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn

Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ PCTHTL, cho biết trong nhiều năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự hợp tác chặt chẽ của các nước ASEAN. Nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện cam kết quốc tế theo Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá.

Đại diện địa phương đăng cai, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, “Thành phố sẽ thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại các khu vực công cộng như di tích, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, đặc biệt là trường học và ngành du lịch; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, đoàn thể và truyền thông để thay đổi nhận thức, hành vi xã hội”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Các hội nghị khu vực về môi trường không khói thuốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chính sách kiểm soát thuốc lá, mở rộng mạng lưới hợp tác và lan tỏa các biện pháp thực hành hiệu quả. Tại kỳ họp lần này, các quốc gia ASEAN tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, an toàn cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác mới để nhân rộng các mô hình không khói thuốc trên toàn khu vực.

Hội nghị ASEAN lần thứ 9 tại Huế được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn quan trọng trong hợp tác khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển du lịch bền vững và khẳng định cam kết chung của ASEAN trong cuộc chiến chống tác hại thuốc lá.