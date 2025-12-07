Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Cán bộ thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi

Đã gần nửa chặng đường của chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai” với HKD, với phương châm “đi từng ngõ gõ từng hộ” nhiều khó khăn của HKD trong tiếp cận chính sách thuế mới được nhận diện và tháo gỡ.

Bà Tạ Thị Huyền Linh, Quản lý kinh doanh Công ty CP MISA khu vực miền Trung là người gắn bó với chiến dịch ngay từ giai đoạn đầu có chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế đến khi Thuế thành phố phát động chiến dịch. Vì thế, hơn ai hết, bà hiểu khá rõ những khó khăn mà HKD đang đối diện.

Bà Tạ Thị Huyền Linh cho biết: Từ những ngày đầu triển khai chiến dịch hỗ trợ HKD chuyển đổi mô hình kê khai thuế, chúng tôi đã đến hầu hết các chợ, đi khắp các tuyến phố để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho HKD. Quá trình này cho thấy, khó khăn lớn nhất của HKD trong quá trình tiếp cận chính sách mới là tâm lý ngại thay đổi. Nhiều hộ đã quen với cơ chế thuế khoán, khi chuyển sang kê khai phải ghi chép, báo cáo nên khá lúng túng. Đa phần HKD chưa từng sử dụng phần mềm quản lý, việc làm quen cùng lúc với phần mềm, tài khoản thuế và hóa đơn điện tử khiến họ e ngại.

Tại các hội thảo, tập huấn về chính sách thuế gần đây của cơ quan thuế, các ý kiến của HKD đều xoay quanh mối băn khoăn: Ghi chép thế nào, xuất hóa đơn ra sao, lúc nào cần áp dụng hóa đơn từ máy tính tiền, gửi báo cáo ở đâu, làm sao để tránh sai sót... Nỗi lo kê khai nhầm, bị xử phạt khiến các hộ có tâm lý trì hoãn trong tiếp cận với hình thức kê khai thuế.

Đó cũng là lý do hầu hết các đơn vị cung cấp giải pháp như Viettel, MISA… chú ý đến việc thiết kế giao diện theo hướng tinh gọn trên một ứng dụng điện thoại, dùng ngôn ngữ dễ hiểu, hạn chế tối đa thuật ngữ chuyên môn, tối ưu hóa sản phẩm nhằm tạo thuận tiện nhất cho HKD trong kê khai.

Bà Tạ Thị Huyền Linh chia sẻ, phần mềm của MISA sẽ tự tổng hợp doanh thu, tự đối chiếu hóa đơn, tạo tờ khai, gợi ý số thuế phải nộp... giúp giảm 70% thời gian và gần như loại bỏ sai sót. HKD không phải tải, nộp, đính kèm thủ công. Mọi báo cáo, hóa đơn, tờ khai được gửi lên hệ thống thuế điện tử và HKD có thể thao tác toàn bộ việc kê khai ngay trên điện thoại, không cần đầu tư thiết bị.

Chuyển đổi thành công mô hình quản lý thuế

Đơn giản hóa giải pháp phần mềm được cho là chìa khóa giúp HKD dễ tiếp cận với các hình thức kê khai thuế. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ miễn phí phần mềm đang được các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng triển khai cũng tạo nên lợi thế nhất định trong quá trình chuyển đổi. Đơn cử như chính sách mà VPBank chi nhánh Huế đang triển khai. Hiện nay, ngân hàng này đã phối hợp với nhiều đối tác như: KiotViet, Viettel, Tendoo, Sapo, MISA… cung cấp các giải pháp phần mềm bán hàng, tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số…

Ông Trần Hữu, Giám đốc VPBank chi nhánh Huế thông tin, trong giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình quản lý thuế, VPBank tặng miễn phí 70.000 gói phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số cho các khách hàng mới và khách hàng hiện hữu. Ngân hàng cũng đang triển khai gói vay ưu đãi chỉ từ 4,99%/năm cho khoản vay thế chấp, hạn mức cho vay lên tới 20 tỷ đồng; vay tín chấp không tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 1,58%/tháng, hạn mức lên tới 2 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng hỗ trợ khách hàng mở tài khoản thẻ tín dụng kinh doanh với mức hoàn tiền lên tới 12%.

VPBank cũng đồng hành với cơ quan thuế trong chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai” bằng việc thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc cho HKD. Đồng thời, VPBank cũng cử nhân sự phối hợp hỗ trợ 5 thuế cơ sở, tăng nguồn nhân lực hỗ trợ HKD.

Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố nhấn mạnh, sự tham gia của các ngân hàng, các đơn vị cung cấp giải pháp trong chiến dịch này có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ HKD chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Nhờ đó sẽ tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ HKD giúp HKD sớm chuyển đổi thành công mô hình quản lý thuế để từ 1/1/2026 có thể kê khai thuế một cách thuận tiện và hạn chế các rủi ro nhất.