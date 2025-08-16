Quảng bá, lan toả sâu rộng hình ảnh điểm đến Huế

Đoàn famtrip châu Âu đến khảo sát các sản phẩm du lịch ở Huế. Ảnh: Sở Du lịch

Huế nổi bật trên kênh truyền hình quốc tế

Mới đây, du khách quốc tế đã cảm thấy thú vị khi xem video về Huế trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN của Mỹ. Video có độ dài 30 giây, được phát trên nhiều chương trình của CNN (The Lead, First Move, CNN Newsroom…) và trên các nền tảng số của CNN.

Clip mở đầu tại lăng Tự Đức, một trong những quần thể lăng tẩm tiêu biểu nhất của triều Nguyễn. Kiến trúc kết hợp gạch, đá, gỗ lim, ngói lưu ly, khảm sành sứ tinh xảo với gam màu trầm ấm. Tuy thời lượng không quá dài, nhưng video đã chọn lọc những hình ảnh ấn tượng và mang tính biểu tượng nhất của Huế: Đại Nội cổ kính trầm mặc, dòng sông Hương thơ mộng, những khu vườn cổ tĩnh lặng, những mái chùa cổ kính... Một điểm đặc biệt là yếu tố “du lịch xanh” - xu hướng bền vững toàn cầu, vừa tôn vinh bản sắc văn hóa, vừa bảo tồn giá trị tự nhiên đã được thể hiện nổi bật.

Hình ảnh về du lịch Huế được quảng bá trên kênh CNN

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, xuyên suốt của video, một thông điệp đã được khẳng định rằng Huế không chỉ là mảnh đất di sản, mà còn là một dòng chảy bất tận của văn hóa, con người và thời gian. Bên cạnh những giá trị lịch sử - văn hóa, video còn là lời mời gọi đầy thi vị gửi đến du khách quốc tế: Hãy đến Huế để sống chậm, để cảm, để chạm vào chiều sâu của một nền văn minh phương Đông vẫn đang sống động từng ngày.

Điểm đáng chú ý là yếu tố trải nghiệm bản địa được nhấn mạnh trong video clip và trong các chiến dịch truyền thông đồng bộ: Từ hành trình khám phá thác Đỗ Quyên ẩn mình giữa rừng Bạch Mã, chèo thuyền trên đầm Chuồn, đến hoạt động vẽ tranh dân gian tại làng Sình - nơi lưu giữ tinh hoa của nghệ thuật mộc bản dân gian xứ Huế.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, đây là một phần trong chiến dịch lan toả hình ảnh điểm đến Huế vươn xa ra thế giới. Chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN được xem là bước đi bài bản trong hành trình định vị thương hiệu “Huế - đô thị di sản, điểm đến xanh, hấp dẫn và đẳng cấp” trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đặc biệt, khi du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng quyết liệt, việc thực hiện chiến dịch quảng bá này mang lại nhiều cơ hội để phát triển du lịch Cố đô. Với uy tín và độ phủ sóng của CNN, hình ảnh Huế sẽ tiếp cận hàng triệu người xem trên khắp thế giới, qua đó nâng cao vị thế của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đẩy mạnh quảng bá

Thời gian qua, ngành du lịch, các đơn vị, doanh nghiệp ở Huế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và giới thiệu điểm đến, những sản phẩm mới nhằm tạo hiệu ứng hấp dẫn thu hút mạnh mẽ khách đến, hấp dẫn du khách quay trở lại. Việc quảng bá không chỉ tập trung vào các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, khẳng định vị thế của địa phương đăng cai mà còn định vị lại ngành du lịch Cố đô Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế thông qua những giải pháp và hoạt động cụ thể.

Theo bà Trâm, tận dụng các sự kiện lớn trong Năm Du lịch quốc gia, Huế đã và đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Huế thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, các kênh quốc tế qua đó thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, ngành du lịch đang được UBND thành phố giao nhiệm vụ truyền thông các sự kiện, văn hóa tiêu biểu của thành phố Huế năm 2025, trong đó tập trung quảng bá hình ảnh Huế trên hệ thống các kênh thông tin toàn quốc và một số kênh truyền thông quốc tế. Ngành du lịch đang tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, với mong muốn sẽ lan tỏa một hình ảnh Huế mới mẻ, năng động, hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách xứng đáng một thành phố du lịch trực thuộc Trung ương và là một điểm đến du lịch nổi bật trong năm 2025 cũng như các năm tới.

Đoàn KOLs của Australia đến khảo sát sản phẩm du lịch, trải nghiệm mặc áo dài chụp ảnh tại Huế (Ảnh: SDL)

Một trong những hướng đi được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quảng bá du lịch quốc tế là việc phối hợp tổ chức các chương trình famtrip, khảo sát, trải nghiệm cho các đoàn KOLs (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) từ các quốc gia trên thế giới đến Huế. Cuối tháng 6/2025, đoàn famtrip KOLs châu Âu đã có 3 ngày khảo sát, trải nghiệm thú vị tại Huế. Mới đây nhất, trong 2 ngày (6 - 7/8), Sở Du lịch thành phố Huế cũng đã phối hợp với Vietnam Airlines đã tổ chức đón và giới thiệu các điểm đến đặc sắc cho đoàn KOLs đến từ Australia. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nằm trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch Huế ra thị trường quốc tế, với mục tiêu hướng đến những đối tượng khách trẻ, có gu trải nghiệm, yêu thích khám phá văn hóa và có ảnh hưởng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở Du lịch chia sẻ, việc tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả các chương trình famtrip, khảo sát, trải nghiệm dành cho các đoàn KOLs cũng là đòn bẩy cho truyền thông số và xúc tiến du lịch quốc tế. Mỗi chuyến đi khảo sát và trải nghiệm không chỉ là hoạt động thực địa thông thường mà còn là chiến lược truyền thông có chiều sâu, kết hợp giữa marketing điểm đến với sức lan tỏa của mạng xã hội. Từ những hoạt động thực tế tại mảnh đất miền Hương Ngự, hình ảnh xứ Huế mộng mơ, cổ kính nhưng cũng đầy màu sắc hiện đại đã nhanh chóng được các KOL chia sẻ trên nền tảng Instagram, Facebook, TikTok với hàng ngàn lượt tương tác, phản hồi tích cực.

Hiện, ngành du lịch Huế cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá điểm đến thông qua nhiều cách, chú trọng trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước, các kênh truyền thông mạng xã hội và đặc biệt là lan toả Huế qua những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Huế, việc đẩy mạnh quảng bá còn truyền đi thông điệp về một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và luôn đổi mới. Thông qua việc lan toả hình ảnh sâu rộng, du khách thập phương sẽ biết và tìm hiểu về Huế nhiều hơn, thôi thúc họ tìm đến Huế, từ đó góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế.