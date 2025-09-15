UN Tourism: Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới

Du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương chưa phục hồi hoàn toàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Châu Phi có hiệu suất tăng trưởng mạnh nhất, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi

Đánh giá về tình hình du lịch trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Zurab Pololikashvili nhận định: "Bất chấp những khó khăn mà thế giới đang phải đối mặt, du lịch quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Sự gia tăng lượng khách và doanh thu trong nửa đầu năm 2025 đã đóng góp tích cực cho kinh tế, việc làm và sinh kế địa phương".

Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Zurab Pololikashvili, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm to lớn trong việc bảo đảm sự tăng trưởng này một cách bền vững và toàn diện. Đồng thời, hợp tác với tất cả các bên liên quan tại địa phương để tiếp tục theo hướng phát triển này.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn khoảng 4% so với trước dịch Covid-19. Tình hình tăng trưởng lượng khách du lịch giữa các khu vực và tiểu vùng có sự khác biệt.

Bất chấp những khó khăn mà thế giới đang phải đối mặt, du lịch quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Sự gia tăng lượng khách và doanh thu trong nửa đầu năm 2025 đã đóng góp tích cực cho kinh tế, việc làm và sinh kế địa phương. Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Zurab Pololikashvili

Cụ thể, du lịch châu Phi chứng kiến mức tăng trưởng 12%, trong đó, Bắc Phi tăng 14% và châu Phi hạ Sahara tăng 11%.

Tại châu Âu, đã đón gần 340 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong nửa đầu năm 2025, tăng khoảng 4% so với năm 2024 và 7% so với năm 2019. Theo đó, Bắc Âu, Tây Âu và Nam Âu Địa Trung Hải đều ghi nhận mức tăng trưởng 3% về lượng khách trong giai đoạn này mặc dù kết quả hằng tháng không đồng đều. Trung Âu và Đông Âu tiếp tục phục hồi mạnh mẽ khi tăng 9% lượng khách, song vẫn thấp hơn 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong giai đoạn này, du lịch châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 3%. Tuy nhiên, trong khi Nam Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững chắc với 14%, Trung Mỹ chỉ tăng 2% về lượng khách đến thì du lịch tại Bắc Mỹ gần như không đổi. Theo UN Tourism, điều này chủ yếu do sự sụt giảm nhẹ về lượng khách du lịch tại Hoa Kỳ và Canada. Khu vực Caribe cũng chứng kiến hiệu suất yếu hơn, một phần do nhu cầu từ thị trường nguồn chính là Hoa Kỳ giảm sút.

Trung Đông ghi nhận lượng khách du lịch giảm khoảng 4%, mặc dù khu vực này đã có sự phục hồi mạnh mẽ kể sau dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Trung Đông nhiều hơn 29% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, dù lượng khách du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng đến 11%, nhưng vẫn chỉ phục hồi ở mức 92% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Chỉ so với cùng kỳ năm 2024, Đông Bắc Á là khu vực tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 20%.

Du lịch Việt Nam, Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

Giữa tình hình phục hồi chung của ngành du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc ghi nhận, Việt Nam và Nhật Bản là hai điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025. Ngành du lịch của hai quốc gia này đều tăng trưởng đến 21% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một số thị trường khác cũng đạt mức tăng trưởng tích cực, có thể kể đến: Marocco tăng 19%; Hàn Quốc tăng 15%; Malaysia và Indonesia tăng 9%; Mexico, Hà Lan và Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 7%... Pháp và Tây Ban Nha - hai điểm đến hàng đầu thế giới - cùng ghi nhận mức tăng trưởng 5% về lượng khách du lịch.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc ghi nhận, Việt Nam và Nhật Bản là hai điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nửa đầu năm 2025. Ngành du lịch của hai quốc gia này đều tăng trưởng đến 21% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 10,66 triệu lượt khách. Con số này tăng 20,7% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước đạt 518 nghìn tỷ đồng.

Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt khách, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, nhờ việc nới lỏng các chính sách về thị thực, tăng cường xúc tiến quảng bá ở nhiều quốc gia trên thế giới và mở thêm một số đường bay mới đến các điểm "nóng" hút khách đã giúp du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ.

Nền du lịch vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro

Cuộc khảo sát trong tháng 9/2025 từ Ban Chuyên gia du lịch và Chỉ số niềm tin du lịch của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho thấy, sự gia tăng về chi phí vận chuyển, lưu trú, cũng như các yếu tố kinh tế khác là những thách thức hàng đầu tác động đến tình hình du lịch quốc tế năm nay.

Lạm phát du lịch dự kiến sẽ giảm từ 8% vào năm 2024 xuống còn 6,8% vào năm 2025 (dự báo sử dụng phương pháp ước tính lạm phát du lịch). Thế nhưng, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức trước dịch Covid-19 là 3,1% và cao hơn đáng kể so với mức lạm phát chung là 4,3%.

Khoảng 50% chuyên gia thuộc Hội đồng chuyên gia của UN Tourism dự báo triển vọng của giai đoạn từ tháng 9-12 năm nay sẽ tốt hơn, 33% chuyên gia cho rằng sẽ duy trì tương tự năm 2024, trong khi 16% chuyên gia lo ngại tình hình sẽ xấu đi.

Theo Ban Chuyên gia du lịch của UN Tourism, khách du lịch sẽ tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm du lịch tương xứng với đồng tiền bỏ ra, những sản phẩm có giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, du khách cũng có xu hướng chọn những điểm đến gần hơn, ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày hơn hoặc chi tiêu ít hơn để ứng phó với bối cảnh giá cả tăng cao.

Đồng thời, những bất ổn về tình hình kinh tế và căng thẳng địa chính trị trên thế giới có thể ảnh hưởng đến niềm tin đối với hoạt động du lịch. Theo khảo sát, niềm tin thấp là yếu tố được xếp thứ 3 về mức độ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, trong khi rủi ro về địa chính trị xếp thứ 4. Ngoài ra, thuế quan trong thương mại và yêu cầu về thủ tục du lịch cũng là những lo ngại lớn được các chuyên gia đề cập.

Chỉ số niềm tin từ Hội đồng chuyên gia UN Tourism chỉ rõ, mức cải thiện cho giai đoạn từ tháng 9-12/2025, đạt 120 điểm trên thang điểm 200, tăng nhẹ so với mức 114 điểm cho giai đoạn từ tháng 5-8/2025. Khoảng 50% chuyên gia thuộc Hội đồng chuyên gia của UN Tourism dự báo triển vọng của giai đoạn từ tháng 9-12 năm nay sẽ tốt hơn, 33% chuyên gia cho rằng sẽ duy trì tương tự năm 2024, trong khi 16% chuyên gia lo ngại tình hình sẽ xấu đi.

Trên thực tế, qua số liệu thống kê hằng tháng của UN Tourism, trong nửa đầu năm 2025, nhiều điểm đến đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu từ du lịch quốc tế như: Nhật Bản tăng 18%, Anh tăng 13%, Pháp tăng 9%, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8%...

Các thị trường lớn có mức chi tiêu du lịch ra nước ngoài tăng mạnh gồm: Trung Quốc tăng 16%, Tây Ban Nha tăng 16%, Anh tăng 15%, Singapore tăng 10% và Hàn Quốc tăng 8%. Trước đó, trong năm 2024, doanh thu từ du lịch quốc tế trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1.734 tỷ USD, cao hơn 14% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Dù đã và đang đối mặt với không ít rủi ro, nhu cầu du lịch toàn cầu vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định đến cuối năm nay. Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng du lịch toàn cầu từ 3-5% trong năm 2025.