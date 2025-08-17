Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal

Khách quốc tế đến Huế ngày càng tăng, nhưng khách du lịch Halal vẫn chưa nhiều

Nhiều khó khăn

Những năm gần đây, du lịch Huế đã chú ý đến thị trường khách du lịch Halal. Năm 2023, Sở Du lịch phối hợp Công ty TNHH Halal quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Giới thiệu tiêu chuẩn Halal - Dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo” nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận tìm hiểu tổng quan về du lịch Hồi giáo; thực phẩm Halal; các dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo; các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal và các chương trình chứng nhận Halal… Mặc dù đã có những định hướng để khai thác dòng khách này, nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều rào cản.

Quan sát thực tế tại các điểm du lịch tại Huế, nhất là trong các dịp cao điểm, vẫn hiếm khi thấy khách từ thị trường khách Hồi giáo đến Huế. Lãnh đạo Sở Du lịch trăn trở, mặc dù thị trường khách Hồi giáo tiềm năng nhưng không dễ khai thác, vì đây là thị trường chuyên biệt, đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe.

Ông Trần Văn Tân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Halal Quốc gia Việt Nam chia sẻ, có 3 điều mà người Hồi giáo khi đi du lịch rất quan tâm là thực phẩm Halal, dịch vụ thân thiện, sau đó là giá tour. Người Hồi giáo có nhu cầu đặc biệt, nhất là về văn hóa. Đó là vấn đề mà du lịch Huế, du lịch miền Trung cần quan tâm.

Theo đánh giá của Sở Du lịch, thị trường khách Malaysia, Indonesia và cả một số quốc gia khác bắt đầu quan tâm đến du lịch miền Trung Việt Nam, trong đó có Huế. Song, khách du lịch Hồi giáo có những đặc điểm riêng mà câu chuyện phục vụ, thu hút khách phải cần hiểu rõ. Có nhiều vấn đề cần đặt ra cho chính quyền và những người làm việc trong ngành dịch vụ và khách sạn ở các địa phương là phải hiểu rõ về văn hóa, hành vi và nhu cầu đặc biệt của khách du lịch Hồi giáo. Chẳng hạn như việc khách Hồi giáo chỉ tiêu thụ thực phẩm đủ tiêu chuẩn Halal, các cơ sở phục vụ đáp ứng nhu cầu có phòng cầu nguyện, nhất là cầu nguyện tập trung vì người Hồi giáo thường cầu nguyện 5 lần/ngày; phụ nữ Hồi giáo cũng thích sự riêng tư, kín đáo…

Thực tế hiện nay, số lượng nhà hàng và khách sạn đạt tiêu chuẩn Halal không chỉ riêng ở Huế mà tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam còn hạn chế. Bên cạnh đó, thiếu đường bay thẳng và khó khăn trong việc tiếp cận, truyền thông đến nhóm khách hàng mục tiêu khiến việc khai thác thị trường này càng khó khăn. Ngoài ra, việc dành thời gian và nguồn lực để đào tạo nhân viên hiểu biết về văn hóa và tín ngưỡng của người Hồi giáo vẫn chưa phải là ưu tiên hiện nay.

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch dẫn chứng, đối với các khách sạn dành cho du khách Hồi giáo tại nhiều quốc gia khác đều có những trang bị riêng như: Đánh dấu mũi tên chỉ hướng về thánh địa để cầu nguyện, cần phải có đầu bếp chuyên, thực phẩm phải có chứng nhận Halal food… Tại Việt Nam, chỉ ở những thành phố lớn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, còn tại các địa phương còn ít dịch vụ chuyên cho khách Hồi giáo.

Khách quốc tế đến Huế đông, nhưng lượng khách từ thị trường du lịch Halal còn khiêm tốn

Cần có bước chuẩn bị lâu dài

Theo các nghiên cứu của ngành du lịch, đối với ngành du lịch Việt Nam, thị trường khách đến từ các nước Hồi giáo có tiềm năng rất lớn với 2,12 tỷ dân, dân số trẻ, nhiều khu vực có khả năng chi tiêu cao. Thị trường du lịch này dự kiến đạt mức chi tiêu 300 tỷ USD vào năm 2028. Tại Hà Nội, dù mới khai thác, nhưng năm 2024, địa phương này đã đón 650 nghìn lượt khách và dư địa tăng trưởng còn cao. Tuy nhiên, cũng chính vì dòng khách này có đặc thù về tập quán, tín ngưỡng, sinh hoạt, văn hóa… nên đòi hỏi yêu cầu cần phải nắm rõ thông tin kiến thức về họ và cần phải có một quá trình chuẩn bị và đầu tư lâu dài.

Để phục vụ khách du lịch Halal tốt hơn, các doanh nghiệp cần tìm kiếm thêm các đối tác là nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn Halal; đầu tư vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng…

Hiện, ngành du lịch đang đẩy mạnh công tác quảng bá điểm đến, xúc tiến đường bay, tìm kiếm thị trường, chia sẻ thông tin để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch. Việc định hướng khai thác thị trường du lịch Halal cũng đòi hỏi ngành du lịch và chính quyền địa phương cần có những chính sách phù hợp để kêu gọi đầu tư, trong đó có đầu tư nâng cấp các cơ sở lưu trú đạt chuẩn Halal. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các khóa đào tạo về tiêu chuẩn Halal cho các chủ cơ sở lưu trú, nhân viên khách sạn và nhà hàng; phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour chuyên biệt dành cho khách du lịch Halal.

Để các doanh nghiệp có thể đón khách Halal tốt hơn, chắc chắn cần phải có một chiến lược bài bản hơn, sự hỗ trợ tích cực hơn từ phía cơ quan quản lý. Một lợi thế là đặc điểm của một số sản phẩm hữu cơ của Việt Nam rất gần với tiêu chuẩn Halal. Bởi vậy, nếu các cơ quan quản lý hỗ trợ, các cơ sở sản xuất có thể chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm đáp ứng tiêu chí Halal, từ đó gắn với hoạt động phục vụ du lịch.