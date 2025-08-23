Quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945-2025) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (1945-2025). Trong bối cảnh đầy ý nghĩa này, từ ngày 26/8-3/9 Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp tại Liên bang Nga năm 2025.

Theo đó, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 28/8 tại Moscow và ngày 1/9 tại Irkutsk, Liên bang Nga nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam tới đối tác lữ hành, khách du lịch Nga, thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai nước Việt-Nga. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu phát triển của ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại chương trình, các đại biểu và doanh nghiệp sẽ được thông tin về tình hình phát triển du lịch, cơ chế chính sách tạo thuận lợi đến du lịch Việt Nam, đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tại Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né; du lịch văn hóa và di sản tại Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn; cùng các sản phẩm đang được du khách Nga ưa chuộng như du lịch golf, chăm sóc sức khỏe, thể thao biển, trải nghiệm ẩm thực.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm đại biểu đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lữ hành hàng đầu, hãng hàng không, báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý du lịch ở trung ương và địa phương Liên bang Nga đến tham dự.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, thế mạnh cốt lõi của du lịch Việt Nam nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu nhiệt đới ấm áp, giá cả cạnh tranh, hạ tầng lưu trú đa dạng và con người hiếu khách.

Việt Nam không chỉ là điểm đến “trú đông” lý tưởng với kỳ nghỉ dài ngày, an toàn và chất lượng cho khách Nga, mà còn được nhiều du khách coi như “ngôi nhà thứ hai”, đặc biệt tại những địa phương có cộng đồng người Nga sinh sống lâu năm như Nha Trang, Mũi Né.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế từ Nga đang phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực Đông Nam Á đối với thị trường khách Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của ngành du lịch quốc gia.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Gặp gỡ doanh nghiệp Việt-Nga (B2B) qua đó doanh nghiệp du lịch hai nước được tạo điều kiện kết nối, trao đổi trực tiếp, thiết lập quan hệ kinh doanh, thúc đẩy hợp tác, xây dựng, trao đổi sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách du lịch Liên bang Nga.

Ngoài ra, chương trình còn mang đến cho bạn bè Nga những trải nghiệm văn hóa đặc sắc qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam giúp công chúng Nga hiểu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo nên dấu ấn khó quên.

Trong bối cảnh nhiều lễ kỷ niệm quan trọng diễn ra trong năm 2025, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm và mở rộng hợp tác doanh nghiệp, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp để khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, tiếp tục vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực, thu hút ngày càng nhiều du khách Nga cũng như khách quốc tế đến Việt Nam.