Thúc đẩy phát triển du lịch Halal tại Huế

Nhiều nội dung về du lịch thân thiện với người Hồi giáo được gợi mở để các chuyên gia, đại biểu cùng trao đổi

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Halal trên phạm vi toàn cầu đã mở ra cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu vào thị trường này.

Theo báo cáo mới nhất về thị trường du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) toàn cầu, thị trường du lịch này liên tục tăng trưởng, với doanh thu tăng từ 245 tỷ USD năm 2022 lên 325 tỷ USD vào năm 2030. Với gần 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, thị trường Halal được đánh giá là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của du lịch toàn cầu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, với 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, khách du lịch Hồi giáo chỉ mới đạt 600 nghìn lượt, chiếm 3% tổng lượng khách.

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 khách du lịch Halal có thể đạt 15% trong tổng lượt khách quốc tế, tương đương 6 đến 7 triệu lượt khách, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của ngành du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng cần vượt qua nhiều thử thách, như hệ sinh thái Halal còn thiếu đồng bộ, nguồn nhân sự chưa đáp ứng nhu cầu, chưa có hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, khả năng kết nối thị trường còn hạn chế, nhận thức của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ về thị trường Halal còn chưa đầy đủ.

Dịp này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước về thị trường Halal, kinh tế Halal của Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tập huấn, mang lại cơ hội cho gần 100 học viên của 25 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các trường đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố Huế có sự thay đổi về nhận thức, trang bị thêm kiến thức, tiêu chuẩn về du lịch Halal để tự tin tiếp cận, đáp ứng yêu cầu của thị trường khách du lịch Halal trong thời gian tới.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng nhận. Đây không chỉ là một trong những yêu cầu pháp lý mà còn là chiếc chìa khóa chiến lược để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ có điều kiện tiếp cận, thu hút và phục vụ tốt thị trường du lịch tiềm năng này.