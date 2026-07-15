Điều chỉnh thiết kế nút giao trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nút giao đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B sẽ được điều chỉnh hướng tuyến nhằm tránh giải phóng mặt bằng các lô cốt

Phát hiện 6 lô cốt

Ngày 15/7, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế nút giao đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B thuộc dự án án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Dự án thi công nút giao đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B (tại Km72+370) thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua phường Kim Long, thành phố Huế) có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế.

Khi hoàn thành, nút giao này sẽ tạo trục kết nối trực tiếp từ cao tốc về khu vực cầu Nguyễn Hoàng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và mở rộng không gian phát triển cho thành phố Huế.

Theo kế hoạch, hạng mục này phải cơ bản hoàn thành trong năm 2026 nhằm đồng bộ với tiến độ mở rộng toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dự án đã được khởi công vào ngày 19/12/2025 với thời gian thực hiện 12 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phạm vi GPMB của dự án rộng gần 13 ha, ảnh hưởng đến 212 hộ dân, 3 tổ chức và hơn 100 ngôi mộ phải di dời. Đến nay, địa phương đã cơ bản bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Thời gian qua, nhà thầu đã khẩn trương thi công nhiều hạng mục để hình thành các nhánh lên xuống cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Trên tuyến đường dẫn, việc đắp đất cấp phối và hoàn trả kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất cho người dân cũng được triển khai tích cực trước khi mở rộng mặt đường.

Khu vực nút giao đang ngưng thi công, chờ phương án phê duyệt từ Bộ Xây dựng

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp vướng mắc tại khu vực đồi do phát hiện có 6 lô cốt của chế độ cũ để lại từ trước năm 1975, nằm trong phạm vi GPMB. Những lô cốt này không nằm trong phương án thiết kế ban đầu, khi GPMB đơn vị thi công mới phát hiện.

Ghi nhận của PV cho thấy, các lô cốt nằm rải rác trên đỉnh đồi - nơi nhà thầu đang tiến hành san gạt và khai thác đất cấp phối phía dưới. Trải qua hàng chục năm bỏ hoang, phần lớn các công trình này chỉ còn trơ lại những khối bê tông nứt vỡ, cỏ dại và cây bụi mọc xung quanh. Hiện tại, việc san gạt tại khu vực này đã được tạm dừng để chờ phương án xử lý dứt điểm.

Tiết giảm chi phí giải phóng mặt bằng

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế nút giao đường tránh Huế và Tỉnh lộ 12B thuộc dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhằm điều chỉnh hướng tuyến không phải GPMB các lô cốt và bảo đảm công tác ATGT.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, khi dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn được triển khai, phương án thiết kế ban đầu được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phê duyệt vào tháng 10/2025 vẫn là nút giao bằng (đồng mức) trên cơ sở cải tạo nút giao hiện hữu nhằm tận dụng mặt đường cũ và giảm thiểu chi phí GPMB. Tuy nhiên, địa phương cho rằng, khi tuyến đường dẫn cao tốc đi vào khai thác, lưu lượng xe sẽ còn tăng đột biến, duy trì nút giao đồng mức sẽ tạo ra các điểm xung đột giao thông nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Các lô cốt nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, "phát lộ" trong quá trình thi công

Do vậy, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z hoàn thiện phương án điều chỉnh kỹ thuật chi tiết. Theo đó, giải pháp thiết kế mới được đề xuất là xây dựng cầu vượt 3 nhịp qua Tỉnh lộ 12B. Các phương tiện đi thẳng trên tuyến đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam sẽ di chuyển hoàn toàn trên cầu vượt. Các phương tiện rẽ phải trực tiếp từ tuyến đường tránh Huế vào Tỉnh lộ 12B và ngược lại sẽ đi theo hệ thống nhánh phía dưới. Các phương tiện rẽ trái trên tuyến đường tránh Huế sẽ rẽ trực tiếp ở không gian 2 nhịp biên của cầu vượt và được bố trí chờ đèn tín hiệu giao thông dưới gầm cầu.

Ngoài ra, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh còn đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh tuyến đường tránh Huế (đoạn giao cắt) khoảng 500m để hình thành 1 nhánh đi trên cầu và 2 nhánh đi phía dưới. Đồng thời, nhánh Tỉnh lộ 12B sẽ được vuốt nối giao bằng phẳng với nhánh đi dưới của tuyến đường tránh Huế.

Theo tính toán từ đơn vị tư vấn thiết kế và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tổng khái toán chi phí phát sinh cho việc chuyển đổi sang phương án xây cầu vượt khoảng hơn 96 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh nút giao bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư chung của toàn bộ dự án

Về nguồn vốn thực hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, sẽ không làm phát sinh thêm ngân sách Nhà nước ngoài dự toán. Hiện tại, giá trị dự phòng khối lượng của gói thầu XL02 thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn còn lại là hơn 143 tỷ đồng. Do đó, nguồn kinh phí hơn 96 tỷ đồng này sẽ được trích từ nguồn dự phòng của gói thầu, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư chung của toàn bộ dự án đã được phê duyệt.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, hiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo lên Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh này. Việc sớm phê duyệt thiết kế cầu vượt nhằm tiết giảm chi phí GPMB, bảo đảm ATGT, đón đầu lượng phương tiện lớn khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành mở rộng, mang lại sự an tâm cho người dân và nâng cao năng lực hạ tầng giao thông cho cửa ngõ phía Tây thành phố Huế.