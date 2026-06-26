Cộng hưởng du lịch - di sản - công nghệ tạo động lực bứt phá

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận với nhiều góc nhìn đa chiều

Theo lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, du lịch - di sản - công nghệ không phải là ba thành tố đứng độc lập, mà là một kiềng ba chân mang tính bản thể. Trong đó, công nghệ đóng vai trò là chìa khóa vạn năng để giải mã di sản, mở ra những không gian trải nghiệm vô tận, từ đó biến du lịch thành mũi nhọn kinh tế sắc bén. Sự cộng hưởng này mang tính tất yếu học thuật và là đòi hỏi phù hợp với thực tiễn phát triển hiện này nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán: Kiến tạo một mô hình kinh tế xanh, sạch, hiện đại mà vẫn giữ gìn tuyệt đối hồn cốt của cha ông, bản sắc văn hóa Huế.

Nhìn từ dòng chảy thực tiễn, sự giao thoa giữa di sản và công nghệ tại thành phố Huế đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước vào kỷ nguyên chuyển hóa sâu sắc. Những giá trị văn hóa mang bề dày hàng trăm năm nay không còn là tiềm năng ẩn giấu, mà chính là những tiềm năng đã được đánh thức mạnh mẽ, tạo nên một hệ sinh thái số sinh động và giàu bản sắc.

Hội thảo đã nghe nhiều báo cáo tham luận tâm huyết và chất lượng, từ nhiều góc nhìn đa chiều, tư duy chiến lược của các nhà quản lý các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp hội Du lịch; sự sắc sảo về mặt hàn lâm của các chuyên gia, nhà khoa học đến nhịp đập thực tiễn sống động từ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Những luận điểm chặt chẽ, những căn cứ có chiều sâu nghiên cứu, tranh luận học thuật mang tính xây dựng tại diễn đàn này sẽ là cơ sở khoa học vững chắc để kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước các quyết sách, kiến tạo các mô hình kinh tế tiên phong. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ tầm vóc mới của thành phố Huế, là một đô thị kiểu mẫu về phát triển du lịch đặc thù, sinh thái và thông minh trực thuộc Trung ương.