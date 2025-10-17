  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 19/10/2025 10:44
MỞ LẠI ĐƯỜNG BAY THÂM QUYẾN - ĐÀ NẴNG:

Thời cơ của Huế

HNN - Tuyến bay thẳng Thâm Quyến - Đà Nẵng vừa chính thức mở lại sau hơn 5 năm gián đoạn, mang theo những kỳ vọng lớn cho du lịch của Huế và miền Trung.

Hộ chiếu ẩm thực và du lịch HuếHiệu ứng tích cực từ Năm Du lịch quốc giaXúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên tại TP. HuếMở rộng kết nối hàng không Kỳ vọng đường bay thẳng kết nối Huế - Hàn QuốcKỳ vọng những đường bay hút khách

 Khách Trung Quốc đến Huế du lịch. Ảnh: Hữu Phúc

Một tin rất vui cho du lịch của Huế và nhiều tỉnh miền Trung, khi chuyến bay CZ8155 của China Southern Airlines từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối 2/10, với hơn 170 hành khách, đánh dấu việc nối lại sau 5 năm gián đoạn vì COVID-19.

Nếu Đà Nẵng trực tiếp hưởng lợi với vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, thì các địa phương lân cận như Huế cũng đứng trước cơ hội đón sóng khách từ thị trường Trung Quốc - vốn từng là nguồn khách trọng điểm. Vấn đề là Huế cần làm gì để biến cơ hội này thành lợi thế thực sự?

Trước dịch COVID-19, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng từng đạt gần 1 triệu lượt/năm - từ 5 đường bay thường kỳ và gần 30 đường bay thuê chuyến kết nối trực tiếp với nhiều thành phố của Trung Quốc. Cùng thời điểm này, trung bình mỗi ngày có khoảng 230 khách Trung Quốc đến Huế sau khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Tuy vậy, sau dịch COVID-19, nguồn khách Trung Quốc gần như vắng bóng ở Huế và miền Trung vì nhiều lý do.

 

Nay khi đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng hoạt động trở lại, dòng khách này chắc chắn sẽ có xu hướng quay về, bởi Thâm Quyến là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ của Trung Quốc, tập trung tầng lớp trung lưu - thượng lưu ưa thích du lịch trải nghiệm và rất chịu chi khi du lịch.

Huế chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km, với cao tốc và hầm Hải Vân rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1,5 giờ. Đây chính là lợi thế để Huế trở thành điểm đến thứ hai trong hành trình của khách quốc tế. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển ở Đà Nẵng, tham quan phố cổ Hội An và tiếp tục ra Huế để khám phá di sản văn hóa thế giới, ẩm thực cung đình và đời sống văn hóa bản địa.

Nếu Đà Nẵng mạnh về biển và dịch vụ giải trí, Hội An nổi bật với phố cổ, thì Huế lại có thế mạnh riêng về di sản, văn hóa và ẩm thực. Hoàng thành Huế, lăng tẩm Triều Nguyễn, Nhã nhạc cung đình, những lễ hội truyền thống và nền ẩm thực tinh tế - tất cả đều là “đặc sản” có khả năng gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế, nhất là khách Trung Quốc vốn có nền văn hóa tương đồng nhưng lại tò mò với sự khác biệt trong chi tiết.

 Khách Trung Quốc đến Huế du lịch. Ảnh: Hữu Phúc

Không chỉ vậy, Huế còn có tiềm năng về du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, với hệ thống bệnh viện, trung tâm đông y, spa chất lượng cao. Đây là sản phẩm phù hợp với tầng lớp trung lưu, thượng lưu từ Thâm Quyến, những người có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, để thu hút được nguồn khách chi rất mạnh tay này quay trở lại, Huế cần liên kết vùng để tạo sức hút. Thực tế cho thấy, Huế không thể cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng về hàng không, nhưng hoàn toàn có thể “ăn theo” nếu biết liên kết. Cần xây dựng các gói tour liên tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn, trong đó Huế là điểm nhấn về di sản và văn hóa. Việc liên kết này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của khách, thay vì để họ chỉ dừng lại 2 - 3 ngày ở Đà Nẵng.

Tiếp đến là đổi mới công tác quảng bá. Khách Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ Thâm Quyến, tiếp cận thông tin chủ yếu qua nền tảng số. Huế cần đẩy mạnh quảng bá bằng tiếng Trung trên WeChat, Douyin, Xiaohongshu, với các video ngắn, hình ảnh sống động về hoàng cung, áo dài, ẩm thực, sông Hương, cầu Trường Tiền. Đây là cách hiệu quả để “chạm” đến thị trường, thay vì trông chờ vào quảng bá truyền thống.

Thứ nữa là nâng cấp dịch vụ đón khách. Huế cần chú trọng đào tạo thêm hướng dẫn viên tiếng Trung, bổ sung bảng chỉ dẫn song ngữ, xây dựng sản phẩm lưu niệm đặc trưng. Bên cạnh đó, khách sạn, nhà hàng phải nâng cao chất lượng phục vụ, chú ý đến thói quen tiêu dùng của khách Trung Quốc, từ ẩm thực đến dịch vụ tiện ích.

Đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng là “cánh cửa” để miền Trung chào đón thị trường khách tỷ dân. Nhưng từ cánh cửa đó, mỗi địa phương có đón được dòng khách hay không phụ thuộc vào sự chủ động của chính mình. Với Huế, cơ hội đã rõ, lợi thế đã sẵn có, điều còn lại là quyết tâm và chiến lược.

Nếu Huế biết liên kết, đổi mới quảng bá và nâng cấp dịch vụ, thì không chỉ hưởng lợi từ một đường bay, mà còn có thể khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu miền Trung, nơi khách quốc tế luôn muốn quay trở lại.

Từ Ân
 Từ khóa:
du lịch Huếdu lịch miền Trungđường bayThâm Quyến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hộ chiếu ẩm thực và du lịch Huế

Hộ chiếu ẩm thực được xem như ý tưởng mới mẻ, đưa trải nghiệm ăn uống trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch. Thay vì tham quan, du khách có thể “đóng dấu vị giác” qua việc check-in món ăn đặc trưng tại điểm đến. Ý tưởng này gợi mở những cách làm hay để kích cầu du lịch.

Hộ chiếu ẩm thực và du lịch Huế
Du lịch Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam

Khi chủ đề Ngày Du lịch Thế giới (27/9/2025) được lựa chọn là “Du lịch và chuyển đổi bền vững”, nhiều người đã nghĩ ngay đến cách làm du lịch của Huế. Trong định hướng phát triển, du lịch Huế luôn quan tâm thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững, nhất là chuyển đổi sang du lịch xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Du lịch Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam
32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi

Tối 26/9, Hiệp hội Du lịch TP. Huế phối hợp Hội Khách sạn TP. Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức bế mạc, tổng kết, trao giải Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm 2025 và chương trình gala dinner.

32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi
Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

Chiều 11/9, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tham vấn du lịch sinh thái, cộng đồng. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top