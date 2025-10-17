Thời cơ của Huế

Khách Trung Quốc đến Huế du lịch. Ảnh: Hữu Phúc

Một tin rất vui cho du lịch của Huế và nhiều tỉnh miền Trung, khi chuyến bay CZ8155 của China Southern Airlines từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối 2/10, với hơn 170 hành khách, đánh dấu việc nối lại sau 5 năm gián đoạn vì COVID-19.

Nếu Đà Nẵng trực tiếp hưởng lợi với vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, thì các địa phương lân cận như Huế cũng đứng trước cơ hội đón sóng khách từ thị trường Trung Quốc - vốn từng là nguồn khách trọng điểm. Vấn đề là Huế cần làm gì để biến cơ hội này thành lợi thế thực sự?

Trước dịch COVID-19, lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng từng đạt gần 1 triệu lượt/năm - từ 5 đường bay thường kỳ và gần 30 đường bay thuê chuyến kết nối trực tiếp với nhiều thành phố của Trung Quốc. Cùng thời điểm này, trung bình mỗi ngày có khoảng 230 khách Trung Quốc đến Huế sau khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Tuy vậy, sau dịch COVID-19, nguồn khách Trung Quốc gần như vắng bóng ở Huế và miền Trung vì nhiều lý do.

Nay khi đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng hoạt động trở lại, dòng khách này chắc chắn sẽ có xu hướng quay về, bởi Thâm Quyến là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ của Trung Quốc, tập trung tầng lớp trung lưu - thượng lưu ưa thích du lịch trải nghiệm và rất chịu chi khi du lịch.

Huế chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km, với cao tốc và hầm Hải Vân rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1,5 giờ. Đây chính là lợi thế để Huế trở thành điểm đến thứ hai trong hành trình của khách quốc tế. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển ở Đà Nẵng, tham quan phố cổ Hội An và tiếp tục ra Huế để khám phá di sản văn hóa thế giới, ẩm thực cung đình và đời sống văn hóa bản địa.

Nếu Đà Nẵng mạnh về biển và dịch vụ giải trí, Hội An nổi bật với phố cổ, thì Huế lại có thế mạnh riêng về di sản, văn hóa và ẩm thực. Hoàng thành Huế, lăng tẩm Triều Nguyễn, Nhã nhạc cung đình, những lễ hội truyền thống và nền ẩm thực tinh tế - tất cả đều là “đặc sản” có khả năng gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế, nhất là khách Trung Quốc vốn có nền văn hóa tương đồng nhưng lại tò mò với sự khác biệt trong chi tiết.

Không chỉ vậy, Huế còn có tiềm năng về du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, với hệ thống bệnh viện, trung tâm đông y, spa chất lượng cao. Đây là sản phẩm phù hợp với tầng lớp trung lưu, thượng lưu từ Thâm Quyến, những người có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, để thu hút được nguồn khách chi rất mạnh tay này quay trở lại, Huế cần liên kết vùng để tạo sức hút. Thực tế cho thấy, Huế không thể cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng về hàng không, nhưng hoàn toàn có thể “ăn theo” nếu biết liên kết. Cần xây dựng các gói tour liên tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn, trong đó Huế là điểm nhấn về di sản và văn hóa. Việc liên kết này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của khách, thay vì để họ chỉ dừng lại 2 - 3 ngày ở Đà Nẵng.

Tiếp đến là đổi mới công tác quảng bá. Khách Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ Thâm Quyến, tiếp cận thông tin chủ yếu qua nền tảng số. Huế cần đẩy mạnh quảng bá bằng tiếng Trung trên WeChat, Douyin, Xiaohongshu, với các video ngắn, hình ảnh sống động về hoàng cung, áo dài, ẩm thực, sông Hương, cầu Trường Tiền. Đây là cách hiệu quả để “chạm” đến thị trường, thay vì trông chờ vào quảng bá truyền thống.

Thứ nữa là nâng cấp dịch vụ đón khách. Huế cần chú trọng đào tạo thêm hướng dẫn viên tiếng Trung, bổ sung bảng chỉ dẫn song ngữ, xây dựng sản phẩm lưu niệm đặc trưng. Bên cạnh đó, khách sạn, nhà hàng phải nâng cao chất lượng phục vụ, chú ý đến thói quen tiêu dùng của khách Trung Quốc, từ ẩm thực đến dịch vụ tiện ích.

Đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng là “cánh cửa” để miền Trung chào đón thị trường khách tỷ dân. Nhưng từ cánh cửa đó, mỗi địa phương có đón được dòng khách hay không phụ thuộc vào sự chủ động của chính mình. Với Huế, cơ hội đã rõ, lợi thế đã sẵn có, điều còn lại là quyết tâm và chiến lược.

Nếu Huế biết liên kết, đổi mới quảng bá và nâng cấp dịch vụ, thì không chỉ hưởng lợi từ một đường bay, mà còn có thể khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu miền Trung, nơi khách quốc tế luôn muốn quay trở lại.