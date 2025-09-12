Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên tại TP. Huế

Chương trình thu hút đại diện gần 100 doanh nghiệp của 2 địa phương tham gia

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là vùng đất hội tụ nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và khám phá. Nổi bật là hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Các khu bảo tồn và rừng đặc dụng như Vườn Quốc gia Ba Bể, rừng quốc gia Tam Đảo là nơi lưu giữ hệ sinh thái đa dạng, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tạo điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm, mạo hiểm và nghỉ dưỡng.

Thái Nguyên cũng được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, sông suối hiền hòa và gần 60 hang động kỳ bí, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch khám phá, mạo hiểm. Bên cạnh đó, tài nguyên du lịch văn hóa với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; các giá trị di sản văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống.

Trong những năm qua, du lịch Thái Nguyên đã và đang nỗ lực phát huy các tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đón khoảng trên 18 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt trên 15.000 tỷ đồng. Hiện, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà; du lịch MICE, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm.

Trải nghiệm đặc sản trà Thái Nguyên trong không gian trưng bày bên lề sự kiện

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế cho biết, năm 2025, TP. Huế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với rất nhiều sự kiện, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Huế nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động liên kết, phối hợp với các địa phương để xúc tiến, quảng bá điểm đến. Thông qua chương trình này, TP. Huế mong muốn cùng Thái Nguyên lan tỏa vẻ đẹp du lịch địa phương, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Tại chương trình, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp đã trao đổi về các cơ hội hợp tác, thúc đẩy du lịch 2 chiều đến 2 địa phương, xây dựng các tour tuyến, sản phẩm du lịch phù hợp…

Đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường xúc tiến, liên kết phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương. Thông qua đó để giao lưu, tạo cầu nối giúp các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi; tìm kiếm cơ hội, đối tác đầu tư, ký kết hợp tác khai thác phát triển tối đa tài nguyên du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm góp phần tăng lượng khách đến Việt Nam.