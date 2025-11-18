Làm sao hút khách mùa du lịch tàu biển

Du khách tàu biển cập cảng Chân Mây

Mùa du lịch sôi động

Đầu mùa du lịch tàu biển, lịch trình cho các hãng tàu du lịch đến Việt Nam nói chung, Huế nói riêng đã cho thấy dấu hiệu sôi động. Trong ngày 17/10, trên hải trình đến Việt Nam, tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây.

Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm đón khách tàu biển quốc tế. Theo kế hoạch, từ ngày 9/11 đến 31/12, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist sẽ đón 9 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 25.000 du khách cập các cảng của Việt Nam. Các đoàn khách sẽ tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Hạ Long. Dự kiến ngày 11/12, tàu Spectrum of the Seas chở 5.000 du khách quốc tế cập cảng Chân Mây (Huế), tham quan Huế và các điểm đến của Đà Nẵng như đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Bà Nà...

Các đơn vị lữ hành đón khách tàu biển tham quan, trải nghiệm du lịch

Ông Lê Chí Phai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông tin, tính chung đến hết năm 2025, kế hoạch có 46 chuyến tàu du lịch cập cảng Chân Mây, với gần 93.000 hành khách và gần 40.000 thủy thủ đoàn. Số lượng hành khách và tàu biển có dấu hiệu tăng. Các tàu cập cảng Chân Mây là tàu lớn do vậy khi có kế hoạch đón tàu biển du lịch, đơn vị tạm dừng các hoạt động liên quan trên bến để đảm bảo an toàn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, từ sau dịch COVID-19 đến nay, lượng khách tàu biển duy trì ổn định ngay cả trong mùa thấp điểm. Vì thế du lịch tàu biển đã hồi phục nhanh chóng từ năm ngoái và năm 2025 là thời điểm tăng tốc, ước tính có thể đạt mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trăn trở việc “giữ khách” ở Huế

Mặc dù lượng khách tàu biển tăng trưởng trở lại, song, việc thu hút và giữ chân khách tàu biển đến và tham quan, trải nghiệm các điểm đến ở Huế lại chưa như kỳ vọng. Trong một số đợt các tàu biển cập cảng Chân Mây, ước tính chỉ có khoảng 30% hành khách đến các điểm du lịch tại Huế, trong khi đó phần đông du khách lại chọn các điểm đến khác, nhất là Đà Nẵng, Hội An… đây là một điều đáng tiếc vì những tàu du lịch này lại cập cảng tại Huế nhưng các điểm đến du lịch của thành phố không thể “giữ chân” khách.

Nhìn vào một số chuyến tàu biển du lịch cập cảng Chân Mây trong năm 2025, rất đông khách xuống tàu rồi lên xe mang biển số 43, được các công ty lữ hành chờ sẵn để đón tiếp phục vụ. Mặc dù ngành du lịch tổ chức nhiều hoạt động đón tiếp, nhưng trăn trở trong việc thu hút và “giữ chân” dòng khách hạng sang này vẫn là bài toán đau đầu cho ngành chức năng và những ai quan tâm.

Ngành du lịch kết nối, làm việc với hãng tàu biển ngay khi tàu cập Cảng Chân Mây

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch cho biết, hiện nay, đơn vị đã hoạt động một Trung tâm thông tin và hỗ trợ du khách tại khu vực cảng Chân Mây. Đây là một giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ du khách và xúc tiến, quảng bá điểm đến Huế. Tuy nhiên, thực tế còn những rào cản khiến việc thu hút khách trải nghiệm du lịch chưa như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân là các chuyến tàu biển thường đến và đi trong ngày, nên yêu cầu đặt ra là cần có sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm gần, thuận tiện và hấp dẫn. Trong khi đó, khoảng cách từ cảng Chân Mây lên các điểm di tích, điểm du lịch ở vùng lõi trung tâm TP. Huế lại khá xa, tốn nhiều thời gian di chuyển; các dịch vụ du lịch gần cảng Chân Mây còn thiếu và đơn điệu, nhất là thiếu các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí hấp dẫn, các dịch vụ đẳng cấp cho dòng khách hạng sang này.

Một đơn vị lữ hành cho biết, dịch vụ trên tàu biển rất đa dạng và đẳng cấp, vì vậy, có một lượng lớn khách không xuống tàu. Muốn đưa nguồn khách này xuống tàu trải nghiệm, phải giải quyết được vấn đề sản phẩm du lịch, dịch vụ cao cấp, đặc sắc, thú vị. Bên cạnh đó, phải kết nối sớm với các hãng tàu biển để xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến du khách.

Ông Minh cho rằng, về lâu dài, nên kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, mua sắm và vui chơi giải trí lớn ở khu vực Chân Mây - Lăng Cô - yếu tố vốn làm tăng sức cạnh tranh và hấp dẫn của điểm đến. Bên cạnh đó, có thể kết nối các tour tuyến vùng phụ cận Chân Mây - Lăng Cô, tạo thành sản phẩm, điểm đến gần với khu vực tàu cập cảng Chân Mây, thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển của du khách. Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch ở vùng phụ cận Chân Mây - Lăng Cô, kết hợp chương trình, show diễn nghệ thuật, áo dài…

Ngành du lịch, địa phương và doanh nghiệp lữ hành cũng nên ngồi lại phối hợp nghiên cứu, hình thành các sản phẩm du lịch “tại chỗ” hấp dẫn. Một trong những hướng đi mà nhiều du khách rất thích trải nghiệm sau khi rời cảng để đến các điểm du lịch là tham quan bằng xích lô, đạp xe khám phá làng quê, trải nghiệm văn hoá địa phương, học nấu món Việt truyền thống…

Ngành du lịch và các đơn vị có thể xây dựng các dịch vụ, tour xích lô trong phạm vi bán kính khoảng 20km quanh khu vực cảng Chân Mây và các trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng địa phương, từ đó “níu giữ” khách ở lại Huế và thu hút khách trên tàu xuống trải nghiệm.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng nỗ lực kết nối, làm việc với các hãng tàu biển lớn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, điểm đến Huế, chuyển tải những thông tin du lịch hấp dẫn của Cố đô để du khách biết và trải nghiệm.