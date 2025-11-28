  • Huế ngày nay Online
Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Huế

HNN.VN - Tối 29/11, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức đón chuyến bay và những du khách trên chuyến bay đầu tiên từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến TP. Huế du lịch bằng đường hàng không. Tham dự chương trình có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho hành khách chuyến bay từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến TP. Huế 

Chuyến bay DZ6355 được Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines khai thác theo hình thức thuê chuyến (charter) từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến TP. Huế đáp xuống tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài lúc 20h10 với 120 hành khách.

Tất cả du khách trên chuyến bay được lãnh đạo UBND thành phố, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các đơn vị liên quan phối hợp đón tiếp, trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng cùng chương trình biểu diễn Nhã nhạc cung đình, hoạt náo lân sư rồng chào mừng. 

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong kế hoạch phát triển nguồn khách, thành phố rất quan tâm đến việc kết nối, mở rộng các đường bay trong nước và quốc tế, trong đó có các chuyến bay charter từ các quốc gia. Một trong những ưu tiên là các thị trường khách Đông Á, ASEAN. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Du lịch, các đơn vị liên quan phối hợp cùng các doanh nghiệp lữ hành tạo ra các điểm đến, sản phẩm phù hợp, phục vụ du khách. Để thu hút và giữ chân du khách tốt hơn, thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, trong đó có ẩm thực đêm, phố đi bộ, các tour du lịch ẩm thực, du lịch âm nhạc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô cũng sẽ nghiên cứu, mở các dịch vụ về đêm để phục vụ du khách trong năm 2026…

  Du khách ghi hình khi xem biểu diễn Nhã nhạc cung đình

Ông Yan Shao Sen, đến từ Công ty lữ hành Kwan Kin Tours chia sẻ: “Chúng tôi rất ấn tượng với sự đón tiếp của TP. Huế, khâu giải quyết thủ tục ở sân bay cũng rất tốt. Tôi và các du khách trong chuyến bay này đã tìm hiểu và mong muốn trải nghiệm những giá trị văn hoá lịch sử sâu sắc của TP. Huế, tham quan Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ, vịnh đẹp Lăng Cô và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn của Huế. 

Theo kế hoạch của Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines, đơn vị sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc nỗ lực mở rộng phát triển đường bay quốc tế đến sân bay quốc tế Phú Bài của TP. Huế sau khi đưa Nhà ga T2 đi vào hoạt động.

Khách chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn lân tại chương trình

Trong 11 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 11.750 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách Trung Quốc có 18.199 lượt, đứng vị trí thứ 12 thị trường khách du lịch đến Huế.

HỮU PHÚC
