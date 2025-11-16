Du lịch Huế cần sự linh hoạt về chính sách giá

Hướng dẫn viên giới thiệu thông tin điểm đến với du khách quốc tế

Gặp khó

Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) lữ hành, ông Đoàn Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế MTV Việt Nam chia sẻ: Huế rất đẹp, DN nào cũng muốn đưa khách đến, nhưng khi xây dựng tour, yếu tố cạnh tranh về giá lại khiến nhiều đơn vị phải cân nhắc. Bên cạnh chất lượng dịch vụ, giá tour hợp lý là yếu tố quan trọng đối với du khách. Trong cấu trúc giá tour, ngoài chi phí di chuyển, ăn uống, lưu trú thì vé tham quan và dịch vụ tại điểm đến là thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến giá cuối cùng.

Nhiều DN cho rằng, giá vé tham quan ở Huế đang cao hơn các điểm đến khác, trong khi các chính sách hỗ trợ, chiết khấu hoặc miễn giảm phí vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ để thu hút đơn vị lữ hành. Một DN ở Hà Nội so sánh: “Giá vé các di tích ở Huế khác nhau tùy địa điểm, trong đó Đại Nội Huế có giá 200.000 đồng/người lớn. Các lăng vua như Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định có giá 150.000 đồng/người lớn và lăng Đồng Khánh là 100.000 đồng/người lớn. Giá vé các điểm di tích ở Hà Nội thường dưới 100.000 đồng; ở các điểm du lịch tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Hội An cũng không quá cao. Trong khi đó, Huế lại ở mức trung bình đến cao, khiến việc xây dựng tour và giữ khách ở lại lâu khá khó khăn”.

Theo một số DN lữ hành, chi phí vận chuyển thường chiếm đến 50% giá tour, phụ thuộc vào ngành hàng không, đường sắt... nên DN lữ hành thường phải tính toán kỹ yếu tố chi phí khác, trong đó có tham quan, lưu trú. Cùng một khách sạn hạng sao như nhau, giá phòng lưu trú ở Huế thường “nhỉnh” hơn Đà Nẵng, Hội An, trong khi đó vé tham quan cũng cao nên có thể đội giá tour tại điểm đến lên 10 - 15% so với điểm đến khác.

Khách quốc tế tham quan Huế

Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội Lữ hành G7, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông cho rằng, DN lữ hành luôn tâm huyết với Huế, nhưng thật khó để duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh giá vé cao. “Giá vé tham quan ở Huế cao khiến ngay cả du khách lẻ cũng băn khoăn. Vì vậy, nhiều đơn vị buộc phải điều chỉnh chương trình, từ chỗ cho khách tham quan Đại Nội và ba lăng tẩm, nay chỉ còn Đại Nội và một lăng”, ông Hải chia sẻ.

Cần linh hoạt và ưu đãi hơn

Thực tế, những vấn đề về cơ chế, chính sách trong phát triển du lịch đã được nhìn nhận. Đề án Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra thực trạng là các chính sách hỗ trợ, chiết khấu, miễn giảm phí, vé tham quan di tích hiện nay vẫn chưa triển khai để hấp dẫn các đơn vị lữ hành, các đơn vị vận chuyển đưa khách đến Huế.

Hiện nay, du lịch giữa các địa phương đang có tính cạnh tranh lớn. Ngay ở miền Trung, bên cạnh Huế là những đối thủ mạnh về du lịch như Đà Nẵng, Quảng Trị... Những địa phương này được đánh giá có những điểm cởi mở, linh hoạt về chính sách giá hơn.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, giá vé vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế do HĐND tỉnh (nay là TP. Huế) quyết định. Trung tâm đang triển khai nhiều ưu đãi cho du khách tham quan di sản Huế như miễn vé nhiều điểm di tích cho trẻ em dưới 12 tuổi, miễn vé cho người Việt Nam vào các dịp lễ như 2/9, 19/8..., miễn 50% vé vào tham quan di tích cho người Huế, miễn vé cho học sinh ở trường học đăng ký khóa học liên quan đến tìm hiểu di sản địa phương…

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, cơ chế, chính sách của thành phố về thu hút đơn vị lữ hành, hấp dẫn khách du lịch được thành phố hết sức quan tâm. Sau khi hoàn thành Đề án Phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương và ngành du lịch cũng đã và đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển du lịch Huế, xây dựng bộ chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm và thu hút khách du lịch đến Huế.

Thực tế, theo một số đơn vị lữ hành, giá vé đắt hay rẻ liên quan đến việc tạo ra giá trị, tác động đến cảm nhận của du khách. Điều này đòi hỏi điểm đến, đơn vị cung cấp dịch vụ phải nghiên cứu làm mới sản phẩm hấp dẫn, tạo ra trải nghiệm để khách cảm thấy “xứng đồng tiền”.

Theo ông Tùng, để kích cầu, Huế không nhất thiết phải giảm giá vé, mà quan trọng là tạo chính sách ưu đãi hợp lý cho DN. Có thể áp dụng hình thức khuyến khích theo đoàn: Đoàn càng đông, mức ưu đãi càng cao.

Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam Vũ Văn Chương cũng nhìn nhận: Phần lớn DN lữ hành ở Huế không trực tiếp khai thác khách châu Âu, mà phải làm việc qua đối tác ở hai đầu đất nước hoặc đối tác quốc tế. Phía đối tác thường so sánh giá và tính cạnh tranh của từng địa phương. Vì vậy, chính quyền và ngành du lịch cần có những chính sách linh hoạt, ưu đãi rõ ràng, vừa giúp DN dễ kết nối, vừa tạo điều kiện để họ mạnh dạn xây dựng sản phẩm tour đến Huế. Ngoài ra, sự phối hợp giữa DN lữ hành và cơ sở lưu trú cũng rất quan trọng. Nếu hai bên cùng bắt tay tạo ra các gói ưu đãi, chương trình kích cầu, “làm mềm” giá dịch vụ, du khách sẽ có thêm lý do để chọn Huế làm điểm dừng chân.