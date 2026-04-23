Thay đổi quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang kiểm tra công tác du lịch tại khu vực Cầu ngói Thanh Toàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thanh Thuỷ báo cáo tình hình triển khai các dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn, trong đó trọng tâm là khu vực Cầu ngói Thanh Toàn với các hoạt động, như: “Chợ quê ngày hội”, chợ đêm và các sản phẩm trải nghiệm văn hóa - nông nghiệp. Hiện, trên địa bàn phường có 8 di tích được xếp hạng (4 di tích cấp Quốc gia và 4 di tích cấp thành phố), là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa.

Những năm qua, du lịch cộng đồng tại địa phương bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Các hoạt động “Chợ quê ngày hội” được duy trì thường xuyên, từng bước trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút du khách; không gian du lịch mang đậm bản sắc văn hóa nông thôn được hình thành rõ nét. Việc tổ chức chợ đêm vào dịp cuối tuần góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Một số hoạt động trải nghiệm, biểu diễn văn hóa dân gian, ẩm thực truyền thống, sản phẩm OCOP… được đưa vào phục vụ du khách, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và từng bước tạo dựng hình ảnh điểm đến.



Tuy nhiên, việc khai thác du lịch vẫn còn những hạn chế, như: sản phẩm còn rời rạc, thiếu liên kết giữa các điểm đến; chưa hình thành các tuyến tham quan hoàn chỉnh; hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng và công trình phụ trợ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quảng bá, kết nối doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế; nhân lực phục vụ du lịch chưa được đào tạo bài bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang nhấn mạnh, để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, địa phương cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, manh mún; trong đó cần tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng, tạo sự khác biệt và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách. Đồng thời đề nghị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch không gian du lịch tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn; tăng cường kết nối các di tích để hình thành các tuyến tham quan liên hoàn giữa ban ngày và ban đêm.



Bên cạnh đó, cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông kết nối, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển các dịch vụ du lịch, mô hình homestay, điểm check-in và sản phẩm OCOP. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách đến địa phương.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã khảo sát thực tế tại điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn nhằm đánh giá điều kiện hạ tầng, khả năng kết nối và định hướng tổ chức không gian du lịch trong thời gian tới.