Say mê và hứng khởi học tập từ hoạt động trải nghiệm

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tham gia trải nghiệm “Về miền di sản”

Tại ngôi làng thân thương gắn liền với tuổi thơ người chiến sĩ Cộng sản kiên trung Nguyễn Chí Diểu, các em được tham quan Nhà tưởng niệm để tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng đầy hào hùng của người anh hùng mà trường em mang tên. Cùng với đó, các em được trải nghiệm về di tích lịch sử văn hóa Cầu ngói Thanh Toàn và thưởng thức ẩm thực tại chợ quê Thanh Thủy; chơi các trò chơi dân gian để hiểu thêm về cuộc sống và phong tục, tập quán đặc sắc của người dân xứ Huế

Từ nhiều năm nay, hoạt động trải nghiệm là một phần quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, được áp dụng bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, đây là hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển quan hệ xã hội. Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nội dung này được mở rộng thành "hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp" để định hướng nghề nghiệp và thích ứng với cuộc sống.

Những năm qua, nhiều trường học ở Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa môn học trải nghiệm, giáo dục di sản đến với học sinh. Tùy theo lịch đăng ký, học sinh của từng trường lần lượt được tham quan thực tế các di sản, danh thắng nổi tiếng nằm trong Quần thể di tích Cố đô Huế. Mỗi nơi dừng chân, các em đã được cán bộ di tích giới thiệu tường tận từ ý nghĩa lịch sử đến công năng, hoa văn họa tiết trên mỗi công trình kiến trúc. Những thắc mắc của học sinh được giải đáp đầy đủ trong sự háo hức, thích thú.

Hầu hết các em học sinh đều rất hài lòng với cách học và tiếp cận với lịch sử một cách thực tế, cụ thể như thế. Các bậc phụ huynh cũng đánh giá cao về việc học rất hiệu quả này. Chị Thu Phương, một phụ huynh ở Huế, có con tham gia chương trình chia sẻ: “Không chỉ giúp các em được tiếp cận, hiểu về những di tích, danh thắng mà qua đó chương trình còn gieo vào các em tình yêu về những giá trị văn hóa tốt đẹp ở ngay vùng đất mình đang sống. Hy vọng, các con ở Huế đều có thể theo học được chương trình thú vị này”.

Trước đây, do việc tổ chức gặp khó khăn khi thiếu hướng dẫn chi tiết ban đầu, dẫn đến một số nơi thực hiện hình thức. Tuy nhiên, sau khi triển khai, hoạt động này từng bước được cải thiện, giúp học sinh Huế phát triển kỹ năng thích ứng, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh Huế là thành phố di sản. Thực tế cho thấy, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được triển khai rộng rãi trong các trường học ở Huế đã tận dụng lợi thế văn hóa, lịch sử và di sản của địa phương để làm phong phú nội dung, tạo niềm hứng khởi học tập cho học sinh. Các trường thường kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm nghề truyền thống (như làm nón lá, nhã nhạc cung đình) và hoạt động cộng đồng để giáo dục tình yêu quê hương.

Chủ đề năm học quốc gia 2025 - 2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tiếp tục là môn bắt buộc (105 tiết/năm, 3 tiết/tuần), được tích hợp vào các hình thức: sinh hoạt lớp, dưới cờ, chủ đề, câu lạc bộ. Tại Huế, chủ đề được địa phương hóa thành “Xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, gắn với di sản và chuyển đổi số”, nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Dựa trên Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo Huế nhấn mạnh gắn kết di sản văn hóa, môi trường và hướng nghiệp du lịch - công nghệ.

Với định hướng “gắn giáo dục với di sản và chuyển đổi số”, hy vọng trong tương lai, các thế hệ học sinh ở Huế sẽ tiếp tục được học tập, trải nghiệm trong môi trường năng động, sáng tạo, giàu bản sắc - nơi các em không chỉ học kiến thức, mà còn lớn lên cùng tình yêu với mảnh đất mình đang sống.