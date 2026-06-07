Ngắm hoàng hôn, làm ngư dân

ở đầm Chuồn

Là một phần của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn, đầm Chuồn từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đến Huế. Không chỉ sở hữu khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, nơi đây còn mang đến những trải nghiệm gần gũi với đời sống cộng đồng, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình dị của vùng đầm phá.

Chiều xuống, con đường dẫn về làng Chuồn (làng An Truyền, phường Mỹ Thượng) đông vui hơn thường lệ. Những đoàn khách từ trung tâm thành phố Huế tìm về nơi đây để chờ khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả vùng đầm nước rộng lớn thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Hiện, dịch vụ tham quan, trải nghiệm tại đầm Chuồn có giá khoảng 200 nghìn đồng cho một chuyến thuyền kéo dài 30 phút, ngư dân địa phương sẽ đưa du khách dạo quanh mặt đầm, ngắm cảnh và chụp ảnh hoàng hôn. Với những ai muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn có thể lựa chọn tour khám phá quanh TP. Huế. Buổi sáng thăm thú Đại Nội và lăng tẩm, buổi chiều đến với tranh làng Sình, rừng ngập mặn Rú Chá rồi trải nghiệm làm ngư dân và thưởng thức ẩm thực tại đầm Chuồn vào buổi hoàng hôn có mức giá dao động trên dưới 1 triệu đồng mỗi khách, tùy chương trình và dịch vụ đi kèm.

Khi thuyền rời bến, đầm Chuồn mở ra với không gian rộng lớn. Gió từ mặt đầm thổi lên mang theo vị mặn nhẹ đặc trưng của vùng nước lợ. Những người lái thuyền, vốn là ngư dân địa phương, vừa điều khiển thuyền vừa kể cho du khách nghe những câu chuyện về cuộc sống trên đầm, về mùa cá, mùa tôm và những đổi thay của vùng quê ven phá.

Nhiều du khách thích thú khi được trực tiếp tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản cùng người dân. Với nhiều người, đây là lần đầu họ biết cách thả lưới, cách đập mái chèo để đuổi cá, gõ vào mạn thuyền để lùa cá. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người lúng túng. Một chiếc lưới được kéo lên từ mặt nước, vài con cá dìa, cá kình hay tôm đầm còn tươi rói mắc vào lưới. Tiếng cười vang lên giữa mặt đầm mỗi khi ai đó vụng về khi kéo lưới hoặc loay hoay gỡ cá.

Vào chiều muộn, không gian đầm Chuồn như được phủ lên một lớp màu cam đỏ rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh. Những chiếc thuyền nhỏ trở thành những nét chấm phá mềm mại trên bức tranh thiên nhiên khổng lồ. Khoảnh khắc ấy, hầu như ai cũng lặng người ngắm nhìn. Anh Đặng Hiền, hướng dẫn viên của Hue Smile Travel hào hứng nói với du khách: “Đã đến Huế thì không nên bỏ qua một trải nghiệm ở đầm Chuồn. Bởi mỗi ngày, hoàng hôn nơi đây có một sắc thái khác nhau”.

Đến với đầm Chuồn, du khách còn được thưởng thức các món đặc sản đầm phá từ các loại cá vừa được đánh bắt trong ngày. Nhắc đến ẩm thực nơi đây, nhiều người nhớ ngay bánh khoái cá kình, món ăn bình dị nhưng mang đậm hương vị đầm phá. Khác với bánh khoái được chế biến từ thịt hay tôm thường thấy, bánh khoái cá kình mang hương vị riêng nhờ loại cá sinh sống trong môi trường nước lợ. Vị ngọt tự nhiên của cá hòa quyện cùng lớp bánh vàng giòn, ăn kèm rau sống và nước chấm đậm đà tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên đối với du khách.

Đi cùng bạn bè đến Huế, chị Trần Bảo Ngọc, du khách từ Hà Nội, thích thú với trả nghiệm ở đầm Chuồn. “Hoạt động trải nghiệm thả lưới kéo cá rất thú vị. Mình cũng may mắn bắt được cá nữa nên cảm thấy rất vui. Khung cảnh hoàng hôn trên đầm rất đẹp, không khí lại yên bình, khác hẳn với những nơi mình từng đến. Lần sau quay lại Huế, chắc chắn mình sẽ ghé đầm Chuồn thêm một lần nữa”, chị Bảo Ngọc chia sẻ.

Cùng Huế Ngày nay Online trải nghiệm các hoạt động tại đầm Chuồn:

Ngư dân lái thuyền đưa du khách đi trải nghiệm đầm Chuồn

"Chiến lợi phẩm" vùng đầm phá

Thành quả sau buổi trải nghiệm làm ngư dân

Thưởng thức bánh khoái cá kình đặc sản

Lắng nghe người dân địa phương kể chuyện đầm Chuồn

Cùng nhau check-in

Ghi lại vẻ đẹp hoàng hôn đầm phá

Chèo sup trong ánh vàng đầm Chuồn

Clip khám phá đời sống đầm Chuồn

ĐĂNG TRÌNH - NGỌC ÁNH (thực hiện)