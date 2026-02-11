  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Vui cười với hội đua ghe câu phường Thanh Thủy

ClockThứ Sáu, 13/02/2026 14:48
HNN.VN - Hội đua ghe câu truyền thống 2026 do phường Thanh Thủy tổ chức diễn ra trên sông Như Ý (Điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn) sáng 13/2. Trên tinh thần “vui là chính”, hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình “Tết quê cầu Ngói” năm 2026 tạo nên không khí sôi động, tràn ngập tiếng cười trong suốt thời gian diễn ra.

 Hội đua năm nay quy tụ 11 đội tham gia

Quy tụ hơn 100 bạn bơi của 11 ghe đến từ các đơn vị, tổ chức trên địa bàn phường cùng 2 phường bạn là Phú Bài và Hương Thủy, hội đua chứng kiến các đội tranh tài ở 11 độ đua với cự ly trên 500m.

Ngoài các nội dung truyền thống như: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ…, hội đua còn có nhiều nội dung thi đấu “độc, lạ”, như: 2 chầm ngắn 1 sào dài, dùng sào để chống, đua ngồi, đua đứng…

Do đây là loại ghe rất dễ chìm, cùng việc phải qua 2 lần lộn vè mới tính hợp cách, tại hội đua, các bạn bơi đã phô diễn kỹ năng điều khiển ghe câu điêu luyện, linh hoạt, nhịp nhàng, nhận được hàng tràng pháo tay tán thưởng của người xem. 

Bên cạnh gìn giữ nét sinh hoạt truyền thống gắn với đời sống sông nước của người dân Thủy Thanh nói riêng, phường Thanh Thủy nói chung, hội đua còn hướng đến bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Cầu Ngói Thanh Toàn.

Theo kế hoạch, chương trình “Tết quê Cầu Ngói” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (13-14/2) tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn với nhiều hoạt động, như: thi “Rung chuông vàng”, dân vũ, bài chòi, trò chơi dân gian, không gian chợ quê giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP… cùng các trải nghiệm nghề truyền thống, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc dịp tết đến, xuân về trên địa bàn phường Thanh Thủy.

Một số hình ảnh thú vị tại Lễ hội đua ghe câu 2026:

 Trống khai hội
 Ghe câu rất khó điều khiển nên mới vừa xuất phát, các ghe đã "dính chùm" 
 Ngoài yếu tố thể lực...
 Ghe câu đòi hỏi nhiều về độ linh hoạt, kỹ thuật ở người điều khiển
 Trên tinh thần vui là chính, nên dù có sự cạnh tranh nhất định...
 ... nhưng các bạn bơi vẫn không "ngại" hỗ trợ nhau nếu ghe đối thủ gặp sự cố
 Do nhỏ, gọn, khó điều khiển nên chuyện chìm ghe thường xuyên xảy ra
 ... nhưng chính điều này đã đem đến sự thú vị, hồi hộp lẫn tiếng cười cho du khách có mặt tại hội đua
 Clip Lễ hội đua ghe câu sáng 13/2

ĐĂNG HIỆP (thực hiện)
