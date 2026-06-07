Chàng trai làm du lịch từ suối A Lin

Anh Hồ Thượng Liu (trái) đón tiếp du khách đến tham quan, trải nghiệm tại suối A Lin

Rời phố về quê

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tôi cùng mấy người bạn ngược lên vùng cao A Lưới. Con đường men theo sườn núi, khi mở ra những khoảng rừng xanh thẫm, khi khép lại trong màn sương. Đến thôn Ta Ay Ta, xã A Lưới 1, tiếng nước chảy rì rầm từ suối A Lin dẫn lối đưa chúng tôi vào một không gian yên tĩnh, nơi vài nhóm du khách đang ngồi bên những tảng đá, ngâm chân dưới làn nước mát.

Đón chúng tôi vào khoảng giữa trưa, anh Hồ Thượng Liu xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, vừa tất bật chuẩn bị bữa ăn cho khách, vừa niềm nở trò chuyện. Ít ai nghĩ, chàng trai người Bru - Vân Kiều này từng là cử nhân luật làm việc ở Hà Nội, nay trở về quê để làm du lịch từ chính dòng suối tuổi thơ.

Năm 2017, anh Liu tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ra trường, anh ở lại làm việc một thời gian với mức thu nhập ổn định. Những lần về quê, anh nhận thấy những thay đổi đáng phải suy nghĩ ở quê hương mình: Thanh niên trong bản lần lượt rời đi, người vào Nam, người xuống thành phố. Ở lại chủ yếu là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. “Ở thành phố thì dễ kiếm việc hơn. Nhưng nếu ai cũng đi thì bản làng sẽ ra sao?”. Suy nghĩ đó theo anh trong nhiều lần về thăm nhà. Và rồi, anh quyết định quay về, xác định ở lại lâu dài và tìm cách tạo việc làm ngay tại quê. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Không có nhiều vốn, cũng chưa từng làm du lịch, Liu bắt đầu từ những thứ sẵn có. Căn nhà sàn của gia đình được dọn lại để đón khách. Khu vực ven suối A Lin được phát quang, kê vài bộ bàn ghế đơn giản. Mọi thứ đều làm dần, thiếu gì bổ sung nấy. “Ngày nhỏ tụi tôi hay xuống đây tắm, nước mát quanh năm. Mình nghĩ nếu giữ được cảnh này, khách sẽ thích”, anh kể.

Bữa ăn với đặc sản núi rừng của người Bru - Vân Kiều

Sinh kế từ du lịch cộng đồng

Sau nhiều năm cải tạo và gắn bó, suối A Lin và dịch vụ tại đây ngày càng được nhiều người biết đến. Khách đến tắm suối, ăn những món quen của người Bru - Vân Kiều như cơm lam, cá suối, rau rừng, rồi nghỉ lại trong nhà sàn. Anh Liu thuê hơn 30 lao động tại xã A Lưới 1 và các vùng lân cận, giao việc từ nấu ăn, phục vụ đến hướng dẫn khách. Ngoài tiền công hằng tháng, mọi người còn được lo bữa ăn, giảm bớt chi phí sinh hoạt.

Anh Liu chia sẻ: “Dần dần, khách đến nhiều hơn. Ban đầu là người quen giới thiệu, sau đó lan tỏa trên mạng xã hội. Vào mùa nắng, nhất là dịp lễ 30/4, 1/5 hay 2/9, khu suối gần như kín khách. Ba tháng hè từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm đông nhất trong năm”.

Khu du lịch suối A Lin rộng hơn 50.000m2. Mỗi năm đón trên 15.000 lượt khách, doanh thu dao động từ 250 đến 350 triệu đồng, tùy thời tiết. Những ngày nắng nóng, khách tập trung về nhiều, vừa tắm suối vừa ăn uống. Một vài hộ trong thôn cũng bắt đầu làm theo, sửa lại nhà để đón khách, tham gia nấu ăn hoặc cung cấp thực phẩm. Không khí trong bản trở nên nhộn nhịp hơn vào những ngày đông khách.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương xác định du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, vừa tận dụng được cảnh quan tự nhiên, vừa phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông, những mô hình như suối A Lin đang cho thấy hiệu quả rõ rệt khi tạo được việc làm, giúp người dân có thêm thu nhập mà không phải rời quê đi làm ăn xa.

“Chúng tôi khuyến khích người dân phát triển du lịch theo hướng giữ nguyên bản sắc, không chạy theo hình thức hay làm ồ ạt. Quan trọng là giữ được cảnh quan, nếp sinh hoạt và văn hóa của đồng bào. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ về định hướng, kết nối quảng bá, đồng thời từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và giữ chân lao động trẻ ở lại địa phương”, ông Hải thông tin.