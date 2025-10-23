Ra mắt ứng dụng “Thuyết minh du lịch” - trải nghiệm di sản theo cách thông minh

Khi click vào các điểm đến trên ứng dụng, du khách sẽ được nghe thuyết minh tự động

Với chức năng thuyết minh trên ứng dụng Visit Hue này, du khách chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể nghe thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong giai đoạn đầu chỉ mới hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, sau đó sẽ mở rộng, bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ. Ứng dụng sử dụng công nghệ định vị GPS và mã QR, tự động phát nội dung thuyết minh khi du khách đi đến các điểm tham quan di tích, danh thắng, không cần thuê hướng dẫn viên.

Không chỉ dừng lại ở tính năng thuyết minh, ứng dụng còn tích hợp bản đồ du lịch thông minh, chỉ dẫn đường đi, gợi ý tiện ích xung quanh, và liên kết với hệ thống bán vé điện tử của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mang lại trải nghiệm du lịch trọn vẹn từ khâu khám phá, tìm hiểu đến tham quan và mua vé.

Du khách truy cập ứng dụng Visit Hue, vào mục Thuyết minh, nếu vị trí du khách được xác định GPS nằm trong vùng của một địa điểm, hệ thống sẽ tự động phát thuyết minh. Du khách truy cập vào ứng dụng và đến địa điểm trong danh sách địa điểm thuyết minh, hệ thống so sánh vị trí (GPS) thiết bị của du khách với dữ liệu các vùng đọc thuyết minh trong hệ thống, nếu vị trí của du khách nằm trong phạm vi phát thuyết minh, ứng dụng hiển thị danh sách các thuyết minh tại địa điểm. Du khách cũng có thể chuyển thuyết minh thủ công hoặc tự động. Du khách có thể chia sẻ bằng cách nhấn chọn nút chia sẻ và chọn mạng xã hội muốn chia sẻ.

Toàn bộ nội dung thuyết minh được biên tập và thu âm bởi đội ngũ phát thanh viên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn và truyền cảm. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả khách trong nước và quốc tế.

Ứng dụng “Thuyết minh du lịch” là một phần trong Kế hoạch chuyển đổi số của ngành du lịch thành phố Huế, hướng đến mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến thông minh - di sản - văn hóa - sinh thái - thân thiện và hiện đại. Trong thời gian tới, du khách chỉ cần cài đặt app visithue là có thể nghe hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả các ngôn ngữ hiếm như Ý, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan hay Bồ Đào Nha.