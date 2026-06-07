Lần đầu có giải chạy City Trail quy mô 2.000 vận động viên tại Rú Chá

Khu vực tổ chức giải tại rừng ngập mặn Rú Chá - một trong những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn tại Huế. Ảnh: BTC cung cấp

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9 tại khu vực rừng ngập mặn Rú Chá, phường Hóa Châu.

Theo kế hoạch, giải gồm 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, dự kiến thu hút khoảng 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức cá nhân; vận động viên phải bảo đảm điều kiện về sức khỏe, độ tuổi và các quy định theo điều lệ giải.

Đường chạy được thiết kế theo loại hình hỗn hợp, kết hợp giữa đường phố, đường mòn địa hình, cảnh quan rừng ngập mặn, đồng ruộng làng quê và các điểm di sản. Tất cả các cự ly đều xuất phát và về đích tại khu vực rừng ngập mặn Rú Chá.

Ở cự ly 42km, vận động viên sẽ trải nghiệm cung đường qua cầu Tam Giang, khu vực cầu vượt biển Thuận An, phá Tam Giang, đường dân sinh, đường bờ ruộng, sông Bồ, Nhà trưng bày Thành Hóa Châu, cầu Kim Đôi, khu vực dưới cầu Thanh Phước, sông Hương trước khi trở về đích tại Rú Chá. Các cự ly còn lại cũng được thiết kế gắn với cảnh quan đầm phá, làng quê và không gian sinh thái đặc trưng của địa phương.

Theo UBND phường Hóa Châu, giải chạy nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần phát triển phong trào chạy bộ trên địa bàn. Đồng thời, thông qua sự kiện, địa phương hướng đến quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hóa Châu; phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên vùng đầm phá gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, từng bước phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Để chuẩn bị cho sự kiện, phường Hóa Châu đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ vận động viên. Giải được tổ chức theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm thiết thực, an toàn và hiệu quả.