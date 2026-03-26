Phát triển du lịch bền vững ở Rú Chá, Cồn Tè

Lãnh đạo phường Hóa Châu khảo sát rừng ngập mặn Rú Chá

Quý I/2026, Đảng ủy phường Hóa Châu tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình địa bàn. Trong đó, hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 798 tỷ đồng, tăng 13,39% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5,409 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chú trọng; phường đã giải quyết 26 hồ sơ cấp phép xây dựng, cấp 37 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý 4 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Hóa Châu chỉ đạo xây dựng đề án phát triển du lịch; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa; nghiên cứu, đề xuất phát triển du lịch gắn với khu vực Rú Chá, Cồn Tè, bảo đảm gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cùng với đó là rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chợ văn minh thương mại tại chợ Bao Vinh, Tây Ba, Vân Quật Đông; phát triển sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.