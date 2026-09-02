Tuổi trẻ Huế cùng hướng về Tổ quốc trong ngày Độc lập

Tuổi trẻ Huế đồng loạt tổ chức lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong sáng 2/9.

Từ các phường trung tâm đến những địa bàn nông thôn, miền núi, trong màu áo xanh thanh niên, đoàn viên cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca trong niềm tự hào và xúc động.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, cùng một thời khắc, cùng hướng về Tổ quốc, lễ chào cờ không chỉ là nghi thức trang trọng trong ngày Quốc khánh mà còn là dịp để tuổi trẻ Huế ôn lại truyền thống cách mạng, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Cùng với lễ chào cờ, các cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như xem phóng sự, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc; dâng hương, tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ khoảnh khắc đứng nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc, từ lời Quốc ca vang lên trong ngày Độc lập, mỗi đoàn viên, thanh niên thêm ý thức về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay: Sống đẹp, sống có ích, tiên phong, sáng tạo và không ngừng cống hiến. Đó cũng là cách tuổi trẻ Huế thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.