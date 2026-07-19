Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa, du lịch và di sản tại Hàn Quốc

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại thành phố Namyangju. Ảnh: Sở Du lịch

Đây là một trong những chương trình xúc tiến du lịch quốc tế trọng điểm của thành phố Huế trong năm 2026, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng thương hiệu “Huế - Xứ sở hạnh phúc”, đưa Huế trở thành điểm đến văn hóa, di sản và du lịch đặc sắc của khu vực châu Á.

Một trong những điểm nhấn của chuyến công tác là hai chương trình roadshow giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và làng nghề Huế được tổ chức tại The Korea House (Seoul) vào ngày 18/7 và F1963 Square (Busan) vào ngày 20/7/2026.

Hai chương trình kết hợp giữa xúc tiến thương mại du lịch (B2B) và trải nghiệm văn hóa, giới thiệu toàn diện hình ảnh Huế thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, trình chiếu phim quảng bá điểm đến, biểu diễn nghệ thuật cung đình Huế, trình diễn Áo dài Huế, trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, trải nghiệm vẽ nón lá, giới thiệu và trình diễn chế biến các món ăn đặc sắc của Huế như: Bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít, cơm muối, nem công - chả phụng; cùng nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc khác.

Du khách thích thú khi tìm hiểu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Huế. Ảnh: Sở Du lịch

Thông qua các chương trình roadshow, thành phố Huế mong muốn các đối tác Hàn Quốc hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch của địa phương, từ đó mở rộng hợp tác phát triển tour tuyến, xây dựng các gói sản phẩm chuyên biệt dành cho thị trường Hàn Quốc và thúc đẩy tăng trưởng khách hai chiều.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến du lịch, đoàn công tác thành phố Huế sẽ tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO (WHC48) diễn ra tại Busan ngày 19/7/2026.

Đây là diễn đàn quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, quy tụ các quốc gia thành viên UNESCO, các chuyên gia, nhà quản lý và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản.

Khách tìm hiểu về nón lá Huế. Ảnh: Sở Du Lịch

Việc tham dự kỳ họp thể hiện trách nhiệm và cam kết của thành phố Huế trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế và các di sản văn hóa của địa phương theo hướng phát triển bền vững; đồng thời tạo cơ hội tăng cường hợp tác với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Ban Thư ký UNESCO và các địa phương có di sản trên thế giới trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản. Đây cũng là dịp để thành phố Huế tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đại diện Sở Du lịch, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn có các buổi làm việc với nhiều đối tác quan trọng của Hàn Quốc nhằm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đã làm việc với Tập đoàn KX để trao đổi về cơ hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa tại Huế, đồng thời thảo luận khả năng phối hợp xúc tiến mở đường bay thẳng Huế - Incheon, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Huế và miền Trung Việt Nam.

Dịp này, Đoàn cũng làm việc với chính quyền thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi) nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, di sản và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương; làm việc với chính quyền quận Dongnae (thành phố Busan) để thúc đẩy giao lưu văn hóa, festival, bảo tồn di sản và hợp tác phát triển du lịch.

Đặc biệt, buổi làm việc với Ủy ban Điện ảnh Busan (Busan Film Commission) mở ra cơ hội kết nối trong lĩnh vực điện ảnh, quảng bá điểm đến thông qua các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và truyền thông số, góp phần đưa hình ảnh Huế đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc và quốc tế.