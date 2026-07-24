Ẩm thực ba miền hội tụ về Huế

Không chỉ tôn vinh bún bò Huế - món ăn mang tính biểu tượng của ẩm thực Cố đô, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 còn trở thành nơi giao lưu của tinh hoa ẩm thực ba miền. Từ hương vị truyền thống của Huế đến những món ngon đặc sắc khắp mọi miền đất nước, mỗi gian hàng, mỗi món ăn đều góp phần kể câu chuyện về bản sắc văn hóa Việt Nam qua hành trình “đánh thức” mọi giác quan.

Với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”, món ăn nổi tiếng của xứ Huế trở thành điểm nhấn xuyên suốt của chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026. Điểm thú vị là cùng với món ăn đặc trưng của xứ Huế, 80 gian hàng của sự kiện đã mở ra một hành trình khám phá hương vị, nơi tinh hoa ẩm thực ba miền cùng hội tụ trong lòng Cố đô.

Không chỉ bày biện những món ăn đẹp mắt, mỗi gian hàng như một lát cắt văn hóa, mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị truyền thống. Từ những món ăn đậm đà của miền Bắc, hương vị dân dã, mộc mạc của miền Trung đến sự phong phú, phóng khoáng của miền Nam, tất cả cùng “đánh thức” thị giác, khứu giác, vị giác của người dân và du khách bằng sắc màu, hương thơm và vị ngon.

Các quán ăn, nhà hàng, doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân ẩm thực và hội đầu bếp đến từ TP. Huế và các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh… đã cùng mang lại cơ hội thưởng thức đặc sản địa phương và các món ăn nổi tiếng của nhiều vùng miền như bún riêu cua, bún chả, bún mắm, hủ tiếu, phở, mì quảng cùng nhiều món ngon hấp dẫn khác.

Cùng Huế ngày nay Online trải nghiệm sắc màu ẩm thực qua những hình ảnh tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026:

Hoạt động quảng diễn nghề làm bún Vân Cù

Quán bún mụ Rơi tham gia chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 đắt khách