Đưa nghị quyết vào cuộc sống phù hợp với điều kiện thực tế

Thanh trà Thủy Biều (phường Thủy Xuân) được hỗ trợ đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc

Chọn đúng việc để làm

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ IX, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt chi hội, tổ hội, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số... Nội dung tuyên truyền gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, hội viên. Theo đó, toàn thành phố có 66.139 hội viên, nông dân được tuyên truyền, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hội còn tổ chức 26 lớp tuyên truyền nghị quyết, phát hành 3.000 bản tin chuyên đề và đăng tải hàng trăm tin, bài trên các kênh truyền thông của Hội.

Hội ND thành phố cũng tập trung củng cố tổ chức hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội kết nạp 1.860 hội viên mới, thành lập 25 tổ hội ND nghề nghiệp, 3 chi hội ND nghề nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt hội gắn với các ngành nghề sản xuất đặc trưng của từng địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để Hội tập hợp, đoàn kết nông dân, phát huy sức mạnh tập thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Điểm nổi bật trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống là việc các cơ sở hội chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai, tạo nên nhiều mô hình hiệu quả. Các cấp hội cũng xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm để triển khai các phong trào và nhiệm vụ công tác hội.

Tại Hội ND xã Đan Điền, việc phát triển kinh tế tập thể được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những tháng đầu năm 2026, hội đã thành lập mới 1 tổ hội ND nghề nghiệp trồng riềng và 1 tổ hợp tác trồng dưa lưới công nghệ cao, nâng tổng số lên 8 tổ hội ND nghề nghiệp với 107 hội viên và 4 tổ hợp tác với 87 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực như nuôi cá lồng, trồng ném, riềng, dưa lưới công nghệ cao...

Các tổ hội nghề nghiệp và tổ hợp tác được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên và lợi thế sản xuất của địa phương. Hội ND xã luôn đồng hành cùng hội viên từ khâu khảo sát nhu cầu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận vốn vay đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Hội ND xã Đan Điền - Nguyễn Quốc Việt cho biết, Hội ND xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ các hộ nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp phát triển sản xuất, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số và các hội chợ thương mại. Cách làm này đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể và tăng thu nhập cho hội viên.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cũng là một trong những nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội IX, Hội ND phường Thủy Xuân đã hoàn thành số hóa dữ liệu 1.125 hội viên theo Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hội viên; duy trì hiệu quả các nhóm Zalo và trang Facebook để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chia sẻ thông tin sản xuất đến hội viên.

“Hội ND phường còn hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản xuất, hỗ trợ đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thanh trà Thủy Biều và chè xanh Thủy Bằng. Đồng thời, khuyến khích hội viên quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến”, Chủ tịch Hội ND phường Thủy Xuân Bùi Quốc Thắng chia sẻ.

Hiện thực hóa nghị quyết

Bên cạnh những mô hình tiêu biểu, các cấp Hội ND thành phố Huế tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Hội đã hỗ trợ thành lập mới 8 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã, có 3.450 hội viên tham gia kinh tế tập thể; tư vấn xây dựng thương hiệu cho 26 sản phẩm nông sản, trong đó có 18 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục tăng trưởng; dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng đạt trên 2.035 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nghị quyết Đại hội đại biểu hội ND các cấp đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực từ cơ sở. Từ phát triển kinh tế tập thể ở xã Đan Điền đến chuyển đổi số tại phường Thủy Xuân, mỗi mô hình đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, lấy lợi ích của hội viên làm trung tâm và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Theo ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội ND thành phố, thời gian tới, Hội ND thành phố Huế tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IX, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm của các cấp hội và sự đồng thuận của hội viên, nông dân, Nghị quyết Đại hội IX sẽ tiếp tục được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn thành phố.