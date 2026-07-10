Nỗ lực để khẳng định mình

Hội viên phụ nữ phường Dương Nỗ vay vốn trồng hoa Tết

Những luống rau xanh mướt trong khu nhà lưới của HTX Nông nghiệp dịch vụ Hương Long Saemaul (phường Kim Long) là thành quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi nông nghiệp sạch của chị Mai Trịnh Thùy cùng các thành viên HTX. Không chỉ tạo ra những sản phẩm sạch, HTX còn mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ. Từ những người chỉ gắn với công việc nội trợ, nhiều chị em đã trở thành lao động có thu nhập ổn định, tự tin tham gia quản lý, điều hành sản xuất.

Theo chị Mai Trịnh Thùy, điều ý nghĩa nhất không chỉ là sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và vị thế của phụ nữ. Khi có việc làm, có thu nhập và được trao cơ hội, phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhận những công việc trước đây vốn được xem là dành cho nam giới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Kim Long đã hỗ trợ 37 mô hình sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng; quản lý 41 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 100 tỷ đồng, tạo điều kiện để hàng nghìn lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể cũng được triển khai, giúp hội viên từng bước nâng cao năng lực làm kinh tế.

Ở xã Đan Điền, ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn tham gia kinh doanh dịch vụ, chế biến thủy sản, phát triển sản phẩm OCOP và làm du lịch cộng đồng. HTX Du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh với 51 thành viên trở thành điểm sáng trong việc khai thác lợi thế cảnh quan đầm phá Tam Giang để phát triển sinh kế cho người dân.

Bà Lường Thị Hiền, Phó Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh cho biết: Mô hình du lịch trải nghiệm đã đưa du khách đến với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa vùng đầm phá; qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ địa phương thông qua các hoạt động phục vụ ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm nò sáo, chèo thuyền, giới thiệu sản phẩm đặc sản và quà lưu niệm. Khi du lịch phát triển, phụ nữ có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi dịch vụ, tăng thu nhập và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với các mô hình phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Đan Điền triển khai hiệu quả mô hình "Nhật ký hội viên", giúp cán bộ Hội nắm chắc hoàn cảnh từng hội viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Chỉ sau hơn một năm triển khai, Hội đã hỗ trợ 212 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ neo đơn với tổng kinh phí 715 triệu đồng; hơn 2,5 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho 215 lượt hội viên phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền cho biết: Để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bên cạnh nguồn vốn ưu đãi cần tạo điều kiện để chị em tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, kết nối thị trường và tham gia các mô hình kinh tế tập thể.

Những kết quả từ Kim Long hay Đan Điền cho thấy, khi phụ nữ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực, lợi ích mang lại không chỉ dừng ở từng gia đình mà còn lan tỏa đến sự phát triển của cộng đồng.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho rằng: Bình đẳng giới chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi yếu tố giới được xem xét ngay từ quá trình xây dựng chính sách và phân bổ nguồn lực. Khi phụ nữ có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận việc làm, tín dụng, đào tạo nghề, chuyển đổi số và tham gia vào quá trình ra quyết định, hiệu quả của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội sẽ được nâng lên rõ rệt.