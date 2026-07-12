Du khách tham quan chùa Thiên Mụ. Ảnh minh họa: QT

Chỉ số này, nhiều năm nay là “sân chơi” của các địa phương du lịch phát triển vượt trội như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh. Và thành phố Huế chưa bao giờ có mặt trong top 5.

Tuy vậy, sau một năm du lịch bứt phá với hơn 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu trên 13.000 tỷ đồng, trong năm 2025 - cao nhất từ trước tới nay, Huế hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những mục tiêu cao hơn.

Thành phố sở hữu hệ thống di sản được UNESCO ghi danh, có bản sắc văn hóa riêng, cảnh quan đặc sắc và ngày càng được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn. Những lợi thế ấy tạo nên nền tảng vững chắc để Huế tiếp tục vươn lên.

Điều đáng chú ý, trong kế hoạch, Huế không chỉ đặt mục tiêu tăng lượng khách hay doanh thu, mà lựa chọn nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh làm một trong những mục tiêu trọng tâm. Điều đó cho thấy cách tiếp cận về phát triển du lịch của thành phố đã có sự thay đổi, hướng đến nâng cao chất lượng điểm đến thay vì chỉ theo đuổi sự tăng trưởng về số lượng.

Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh là bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển và năng lực cạnh tranh du lịch của từng địa phương. Khác với cách nhìn chỉ dựa vào lượng khách hay doanh thu, bộ chỉ số này xem xét nhiều yếu tố nền tảng như hạ tầng, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, môi trường kinh doanh, mức độ an toàn, tài nguyên văn hóa và khả năng phát triển bền vững.

Nói cách khác, đây là thước đo phản ánh chất lượng phát triển của một điểm đến. Một địa phương muốn có thứ hạng cao không chỉ cần nhiều tài nguyên du lịch mà còn phải có hạ tầng đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường thuận lợi và năng lực quản trị hiệu quả.

Thực tế cũng cho thấy, không ít địa phương có tài nguyên du lịch phong phú nhưng vẫn chưa tạo được sức hút tương xứng vì dịch vụ chưa chuyên nghiệp, giao thông chưa thuận tiện, thiếu sản phẩm mới hoặc chưa tận dụng hiệu quả công nghệ để phục vụ du khách. Khách có thể đến một lần vì cảnh đẹp, nhưng để họ quay trở lại thì điều quyết định lại là chất lượng trải nghiệm.

Huế có lợi thế về di sản mà nhiều nơi mơ ước. Nhưng lợi thế chỉ thực sự trở thành sức cạnh tranh khi được chuyển hóa thành những trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn và đáng nhớ đối với mỗi du khách.

Bởi vậy, việc thành phố xác định những nhóm chỉ số còn hạn chế như nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, dữ liệu du lịch, hạ tầng dịch vụ hay sức cạnh tranh về giá là hướng đi phù hợp. Đây đều là những yếu tố quyết định chất lượng phát triển lâu dài của ngành du lịch.

Một điểm đến hấp dẫn không chỉ đẹp mà còn phải dễ tiếp cận, dễ sử dụng dịch vụ, dễ thanh toán, dễ tìm kiếm thông tin và tạo cảm giác an toàn, thân thiện cho mọi du khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các địa phương, điều giữ chân du khách không còn chỉ là cảnh đẹp mà chính là chất lượng trải nghiệm. Một chuyến đi thuận lợi từ lúc đặt phòng, di chuyển, tham quan đến khi rời đi sẽ tạo nên mong muốn quay trở lại và giới thiệu điểm đến cho người khác.

Vì vậy, điều đáng kỳ vọng không chỉ là việc Huế có mặt trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh, mà quan trọng hơn là những thay đổi thực chất trong chất lượng điểm đến.

Khi môi trường du lịch ngày càng tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, dịch vụ chuyên nghiệp hơn và ngày càng có nhiều du khách muốn quay trở lại, thứ hạng cao sẽ đến như một kết quả tự nhiên của quá trình phát triển, chứ không phải là đích đến cuối cùng.