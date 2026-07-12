  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 12/07/2026 14:23

Nâng cao chất lượng điểm đến

HNN - Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh (VTDI) của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là thành phố Huế đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá, hướng đến trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toànXây dựng môi trường du lịch: Chuyện không của riêng ai

Du khách tham quan chùa Thiên Mụ. Ảnh minh họa: QT 

Chỉ số này, nhiều năm nay là “sân chơi” của các địa phương du lịch phát triển vượt trội như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh. Và thành phố Huế chưa bao giờ có mặt trong top 5.

Tuy vậy, sau một năm du lịch bứt phá với hơn 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu trên 13.000 tỷ đồng, trong năm 2025 - cao nhất từ trước tới nay, Huế hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những mục tiêu cao hơn.

Thành phố sở hữu hệ thống di sản được UNESCO ghi danh, có bản sắc văn hóa riêng, cảnh quan đặc sắc và ngày càng được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn. Những lợi thế ấy tạo nên nền tảng vững chắc để Huế tiếp tục vươn lên.

Điều đáng chú ý, trong kế hoạch, Huế không chỉ đặt mục tiêu tăng lượng khách hay doanh thu, mà lựa chọn nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh làm một trong những mục tiêu trọng tâm. Điều đó cho thấy cách tiếp cận về phát triển du lịch của thành phố đã có sự thay đổi, hướng đến nâng cao chất lượng điểm đến thay vì chỉ theo đuổi sự tăng trưởng về số lượng.

Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh là bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển và năng lực cạnh tranh du lịch của từng địa phương. Khác với cách nhìn chỉ dựa vào lượng khách hay doanh thu, bộ chỉ số này xem xét nhiều yếu tố nền tảng như hạ tầng, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, môi trường kinh doanh, mức độ an toàn, tài nguyên văn hóa và khả năng phát triển bền vững.

Nói cách khác, đây là thước đo phản ánh chất lượng phát triển của một điểm đến. Một địa phương muốn có thứ hạng cao không chỉ cần nhiều tài nguyên du lịch mà còn phải có hạ tầng đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường thuận lợi và năng lực quản trị hiệu quả.

Thực tế cũng cho thấy, không ít địa phương có tài nguyên du lịch phong phú nhưng vẫn chưa tạo được sức hút tương xứng vì dịch vụ chưa chuyên nghiệp, giao thông chưa thuận tiện, thiếu sản phẩm mới hoặc chưa tận dụng hiệu quả công nghệ để phục vụ du khách. Khách có thể đến một lần vì cảnh đẹp, nhưng để họ quay trở lại thì điều quyết định lại là chất lượng trải nghiệm.

Huế có lợi thế về di sản mà nhiều nơi mơ ước. Nhưng lợi thế chỉ thực sự trở thành sức cạnh tranh khi được chuyển hóa thành những trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn và đáng nhớ đối với mỗi du khách.

Bởi vậy, việc thành phố xác định những nhóm chỉ số còn hạn chế như nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, dữ liệu du lịch, hạ tầng dịch vụ hay sức cạnh tranh về giá là hướng đi phù hợp. Đây đều là những yếu tố quyết định chất lượng phát triển lâu dài của ngành du lịch.

Một điểm đến hấp dẫn không chỉ đẹp mà còn phải dễ tiếp cận, dễ sử dụng dịch vụ, dễ thanh toán, dễ tìm kiếm thông tin và tạo cảm giác an toàn, thân thiện cho mọi du khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các địa phương, điều giữ chân du khách không còn chỉ là cảnh đẹp mà chính là chất lượng trải nghiệm. Một chuyến đi thuận lợi từ lúc đặt phòng, di chuyển, tham quan đến khi rời đi sẽ tạo nên mong muốn quay trở lại và giới thiệu điểm đến cho người khác.

Vì vậy, điều đáng kỳ vọng không chỉ là việc Huế có mặt trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh, mà quan trọng hơn là những thay đổi thực chất trong chất lượng điểm đến.

Khi môi trường du lịch ngày càng tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, dịch vụ chuyên nghiệp hơn và ngày càng có nhiều du khách muốn quay trở lại, thứ hạng cao sẽ đến như một kết quả tự nhiên của quá trình phát triển, chứ không phải là đích đến cuối cùng.

Từ Ân
 Từ khóa:
nâng caochất lượngđiểm đếndu lịch
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KHUNG DỮ LIỆU ĐÔ THỊ HUẾ:
Từ “đúng chuẩn” đến “đúng bản sắc”

UBND thành phố Huế đã có Quyết định số 1385/QĐ- UBND ban hành “Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành phố Huế”. Đây là một bước đi rất kịp thời và có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Từ “đúng chuẩn” đến “đúng bản sắc”
Huế hướng đến nhóm dẫn đầu về chỉ số phát triển du lịch

Từ vị trí thứ 9/30 tỉnh, thành trong phạm vi nghiên cứu của chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh (VTDI 2024), TP. Huế đặt mục tiêu vươn lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Đây không chỉ là câu chuyện cải thiện thứ hạng, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của điểm đến, từ chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số đến khả năng tạo ra những sản phẩm đủ sức “giữ chân” du khách.

Huế hướng đến nhóm dẫn đầu về chỉ số phát triển du lịch
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Huế: Chuyển đổi số thuế hỗ trợ hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại

Với đặc trưng di sản, du lịch, giáo dục và dịch vụ, Huế có nhiều hộ kinh doanh nhỏ cần công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi sang quản lý số. Hợp tác MB - Cục Thuế góp phần tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh.

Huế Chuyển đổi số thuế hỗ trợ hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại
Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Cách đây khoảng một năm, khi MV (music) “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy tạo tiếng vang trên không gian mạng, nhiều khách du lịch tìm đến Bắc Ninh để khám phá những danh thắng như: chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ..., khám phá làng quan họ hay “cây cô đơn” xuất hiện trong MV.

Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch
Đảm bảo an ninh, trật tự để phát triển du lịch bền vững

Song song với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với lực lượng công an, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong hoạt động du lịch.

Đảm bảo an ninh, trật tự để phát triển du lịch bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top