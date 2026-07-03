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ClockThứ Ba, 14/07/2026 12:31

Cập nhật điểm mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thi hành án dân sự

HNN.VN - Ngày 14/7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thi hành án dân sự, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường.

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 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Thị Châu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, cùng lãnh đạo UBND các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Châu nhấn mạnh, đây là hai bộ luật quan trọng vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mang lại những thay đổi căn bản về nghĩa vụ tài chính và thực thi bản án. Để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí yêu cầu công tác phổ biến phải đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn liền với thực tiễn, lấy người dân và người thực thi pháp luật làm trung tâm. Đồng thời, các báo cáo viên cần đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, hiện đại, sinh động thông qua các tình huống thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe đại diện Thuế thành phố và Thi hành án dân sự thành phố phân tích, làm rõ những điểm mới cốt lõi của hai luật này. Đây là bước chuẩn bị kịp thời và quan trọng giúp cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nắm vững, thực hiện đúng các quy định mới.

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 Từ khóa:
Luật Thi hành án dân sựLuật Thuế thu nhập cá nhânNguyễn Thị ChâuTư pháptriển khai
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