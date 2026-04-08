Nâng tầm du lịch Việt Nam thông qua hội chợ quốc tế

Du khách tham quan, mua sắm dịch vụ tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025. (Ảnh: HẢI NAM)

ITB Berlin (Đức) - một trong những hội chợ lớn nhất của ngành du lịch thế giới, mỗi năm thu hút hàng nghìn doanh nghiệp đến làm việc và hàng trăm nghìn lượt khách tới giao thương. Chỉ riêng ITB Berlin 2026 (diễn ra từ ngày 3-5/3) đã quy tụ khoảng 6.000 nhà triển lãm đến từ hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ.

WTM London (Vương quốc Anh) tạo ra hàng tỷ USD từ các hợp đồng, thỏa thuận được ký mỗi năm. WTM London 2025 thu hút hơn 4.000 đơn vị triển lãm từ khoảng 180 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, cùng hơn 46.000 lượt khách tham quan chỉ trong ba ngày.

Tại khu vực châu Á, các hội chợ như CITM (Trung Quốc), ITB Asia (Singapore), Tourism Japan Expo (Nhật Bản)… đang nổi lên như những đầu mối kết nối năng động giúp thúc đẩy du lịch nội khối và mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Ở nước ta, những năm gần đây, vai trò của các hội chợ du lịch quốc tế đã được định hình rõ nét hơn. Tiêu biểu phải kể tới Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội được duy trì nhiều năm qua. Ngay từ mùa đầu tiên năm 2013, VITM đã thu hút gần 400 doanh nghiệp từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2025, VITM Hà Nội đón 668 doanh nghiệp từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 14.500 cuộc trao đổi hợp tác được tiến hành, cùng gần 95.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh-ITE HCMC cũng là một trụ cột xúc tiến quan trọng. Với lịch sử hơn 20 năm phát triển, ITE HCMC luôn giữ vững vai trò cửa ngõ kết nối du lịch Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới.

Trong bốn ngày diễn ra (từ 3 đến 6/9/2025), ITE HCMC 2025 đã trở thành điểm hẹn của hơn 20.000 hoạt động giao thương giữa người mua quốc tế với các đơn vị tham gia, trong đó gần 50% ký kết thành công, đồng thời thu hút khoảng 46.100 lượt khách tham quan, gồm hơn 35.500 khách thương mại và hơn 10.500 khách công chúng. Những con số này cho thấy các hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò kiến tạo giá trị thực chất và bền vững cho thị trường.

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng theo các chuyên gia, cần có chiến lược để tăng tỷ lệ người mua quốc tế thực chất hơn, không dừng lại ở mời đông, mà còn cần mời đúng phân khúc, đúng thị trường.

Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, các hội chợ cần giải quyết bài toán nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia rõ nét hơn, nên có một không gian chung để định vị, quảng bá thương hiệu du lịch Việt một cách nhất quán, chuyên nghiệp; liên kết chặt chẽ để phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt, điều phối của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong việc kết nối, mời các tổ chức du lịch, công ty lữ hành quốc tế tham dự, từ đó nâng cao tính quốc tế hóa cho hội chợ.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và Tăng trưởng xanh-Nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12/4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội nhận được sự quan tâm lớn của những người làm du lịch.

Hội chợ quy tụ 450 gian hàng của các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, các hãng hàng không, tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Điểm nhấn nổi bật của hội chợ năm nay là chương trình kết nối giao thương B2B diễn ra trong ngày 9/4 dành riêng cho các doanh nghiệp, thu hút khoảng 350-400 Buyers, trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành quốc tế và 200 doanh nghiệp du lịch Việt Nam cùng gặp mặt, trao đổi thông tin, ký hợp tác.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc tổ chức một hội chợ theo mô hình B2B phức tạp hơn nhiều so với B2C, bởi không chỉ dừng ở việc trưng bày sản phẩm để bán, mà còn đòi hỏi phải lựa chọn đúng thị trường, kết nối đúng đối tác và chủ động mời gọi doanh nghiệp quốc tế. Nhưng VITM năm nay vẫn quyết định lấy kết nối B2B làm trọng tâm, với sự tham gia của các đơn vị lữ hành đến từ những thị trường trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ…

Ông Bình cũng cho biết, những tháng cuối năm 2025, Hiệp hội đã mời khoảng 500 lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến khảo sát sản phẩm du lịch Việt Nam. Sau các chuyến đi này, nhiều đối tác đã nhanh chóng đưa khách vào nước ta, góp phần làm nên mức tăng trưởng khách quốc tế ấn tượng hai tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, các thị trường có mức tăng trưởng cao, như Philippines, Ấn Độ… tiếp tục được ưu tiên khai thác, với sự hiện diện của hàng chục doanh nghiệp lữ hành từ các quốc gia này tại hội chợ.

https://nhandan.vn/nang-tam-du-lich-viet-nam-thong-qua-hoi-cho-quoc-te-post953973.html