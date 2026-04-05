Quốc tế hóa nhân lực du lịch

Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững (ST4SD) ký kết Biên bản ghi nhớ với hai đơn vị đào tạo về du lịch của Huế

Muốn hút khách, nhân lực phải đạt chuẩn

Năm 2025, du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục với gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20,4% so với năm 2024. Tại Huế, lượng khách quốc tế đến Huế năm 2025 đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số tăng trưởng này cho thấy dư địa rất lớn của thị trường khách quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế. Đối với Huế, mục tiêu đến năm 2030 thu hút 10 - 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%. Để đạt được những con số này, bài toán nhân lực không chỉ là câu chuyện số lượng mà quan trọng hơn là chất lượng, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và phục vụ các dòng khách có yêu cầu cao.

Lâu nay, ngành du lịch đang đối mặt với thách thức lớn về sự thiếu hụt nhân sự đạt chuẩn quốc tế. Trong khi đó, chất lượng du lịch phụ thuộc khá nhiều vào năng lực phục vụ. Hiện nay, nhân lực du lịch của Việt Nam nói chung, Huế nói riêng vẫn còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng phục vụ du lịch thực tế chưa cao. Theo một thống kê của Cục Du lịch Quốc gia, hiện nay, ngành thiếu khoảng 30 - 40% lao động có kinh nghiệm so với nhu cầu thực tế. Tình trạng phổ biến là “tuyển được nhưng phải đào tạo lại”, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ còn yếu kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, xử lý tình huống và thiếu trải nghiệm thực tế phục vụ du khách quốc tế.

ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng, trong bối cảnh yêu cầu của du khách ngày càng cao, đòi hỏi chất lượng nhân lực là vấn đề đặt ra. Do nhiều nguyên nhân, như hệ thống đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn đào tạo còn bất cập nên tình trạng thiếu lao động chất lượng cao vẫn là vấn đề trăn trở.

Xây dựng nền tảng dài hạn

Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, giải pháp căn cơ vẫn là đào tạo. Đây là cũng là nền tảng dài hạn cho những mục tiêu phát triển du lịch lâu dài. Tuy nhiên, đào tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề mà phải hướng đến chuẩn quốc tế, từ chương trình, phương pháp đào tạo đến kỹ năng quản trị và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đối tượng đào tạo cũng không chỉ là lao động trực tiếp mà còn bao gồm đội ngũ quản lý, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và cả những lực lượng liên quan đến hoạt động du lịch tại địa phương.

Một hướng đi triển vọng ngay từ năm 2026 là vừa qua (ngày 12/3), Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững (ST4SD) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ với hai đơn vị đào tạo hàng đầu khu vực miền Trung tại Huế là Trường Du lịch - Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình quốc tế hóa nhân lực ngành du lịch Việt Nam, khi hai đơn vị này chính thức trở thành đối tác đào tạo của chương trình Quản trị khách sạn cao cấp Thụy Sĩ (Swiss EHT).

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế cho biết: “Hợp tác với dự án ST4SD là cơ hội để nâng cao tính bền vững của ngành du lịch thông qua việc tiếp nhận các tiêu chuẩn chuyên môn hàng đầu từ Thụy Sĩ. Việc trở thành đối tác của chương trình đào tạo này cho phép nhà trường thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và ứng dụng thực tiễn, giúp các nhà quản lý tương lai không chỉ vững kỹ năng nghiệp vụ mà còn có tư duy lãnh đạo chuẩn quốc tế để thích ứng với sự thay đổi của ngành”.

Theo ThS. Phạm Bá Hùng, nếu bậc đại học cung cấp nền tảng tư duy học thuật vững chắc, thì Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa các tiêu chuẩn quốc tế (Thụy Sĩ) thành kỹ năng quản trị thực hành và năng lực vận hành trực tiếp tại doanh nghiệp. Nhà trường sẽ vận dụng chương trình Swiss EHT như một giải pháp “vàng” giúp đội ngũ quản lý tại khu vực miền Trung chuẩn hóa tay nghề theo đẳng cấp quốc tế ngay trong quá trình làm việc.

Trong tháng 3, dự án ST4SD cùng Trường Kinh doanh Khách sạn EHL, Thụy Sĩ (cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về quản trị khách sạn) đã triển khai khóa đào tạo giảng viên nguồn tại thành phố Huế. 33 học viên ưu tú là các chuyên gia, giảng viên từ các cơ sở đào tạo và khách sạn lớn đã được tuyển chọn để tiếp nhận công nghệ đào tạo từ Thụy Sĩ. Điều quan trọng là từ đội ngũ được đào tạo ban đầu này, cần lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng theo chuẩn quốc tế đến đội ngũ quản lý và người lao động trong ngành du lịch, thông qua các lớp đào tạo thực chất, hiệu quả.

Ngành du lịch và các đơn vị đào tạo cũng cần có những hợp tác sâu hơn, thực chất hơn để tập trung vào đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với các tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu thực tiễn của các thị trường khách.