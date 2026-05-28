Chấn chỉnh hàng quán lấn bãi biển ở Chân Mây - Lăng Cô

Cọc bê tông của các nhà hàng, quán biển ở bãi biển Lăng Cô đóng sâu xuống nền cát

Nỗi lo hàng quán lấn bãi biển

Có mặt tại khu vực bãi biển dân sinh Lăng Cô một ngày giữa tháng 5/2026, chúng tôi chứng kiến nhiều nhà hàng, quán ăn dựng sát nhau dọc bờ cát, tạo thành một chuỗi cơ sở dịch vụ kéo dài, áp sát đến gần mép nước. Đáng chú ý, một số công trình này được xây dựng lấn ra khá gần với khu vực tắm biển của người dân. Các lối đi xuống biển cộng đồng, phục vụ chung cho người dân và du khách khá nhỏ hẹp. Có nơi, lối đi bị che chắn hoàn toàn, nhìn vào cảm nhận như lối nội bộ của cơ sở kinh doanh. Một người dân địa phương cho biết: “Nói là biển cộng đồng, nhưng có khi muốn xuống biển, phải đi “băng” qua quán họ khá bất tiện”.

Tại khu vực bãi biển ở Lăng Cô còn xuất hiện hàng loạt cọc bê tông được đóng sâu xuống nền cát. Đó là phần móng cho các công trình phục vụ kinh doanh nhà hàng, quán biển về dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi của du khách. Thậm chí, có khu vực còn xây dựng không gian làm phòng kín, máy lạnh phục vụ khách ăn uống, nghỉ trưa.

Bà P.T.B., chủ một nhà hàng ở bãi biển Lăng Cô thừa nhận, biết là trái phép, nhưng vẫn “cố gắng” làm để… phục vụ khách. Bà B. cho biết, do thấy đất trống trong khi nhu cầu du lịch của khách tăng nên bà “làm liều”, dự định được lúc nào hay lúc ấy. Từ khoảng năm 2018, khu vực này từng làm nhà tranh, mắc võng để đội ngũ tài xế nghỉ ngơi. Sau đó được đầu tư, nâng cấp dần và đến năm 2025 làm phòng kín, máy lạnh để khách ăn uống, nghỉ trưa. “Tôi cũng biết làm vậy là sai và cam kết sẽ tháo dỡ khi Nhà nước yêu cầu”, bà B. nói.

Ông Phan Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô thông tin, qua kiểm tra thực tế, có 3 cơ sở ở bãi biển Lăng Cô, 2 cơ sở ở biển Bình An liên quan đến tình trạng xây dựng, cơi nới, lấn ra bãi biển. Tại biển Cảnh Dương cũng có 4 hộ buôn bán làm các chòi, điểm chụp ảnh lấn bãi biển, ảnh hưởng cảnh quan, che khuất tầm nhìn và mất mỹ quan khu vực du lịch cộng đồng.

Tập trung chấn chỉnh, xử lý

Trước thực trạng trên, xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức kiểm tra thực địa hoạt động buôn bán, kinh doanh tại khu vực các bãi biển nhằm đảm bảo dịch vụ du lịch, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng; đồng thời xây dựng các phương án chấn chỉnh, xử lý. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt đối với vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên bãi biển Lăng Cô với cơ sở kinh doanh của bà B. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh hàng quán trên biển dừng thi công, khẩn trương khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu và chấp hành đúng các quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: Chúng tôi rất trăn trở về mục tiêu phát triển kinh tế và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng quy định. Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý và sẽ triển khai nhiều giải pháp để vừa giải quyết tình trạng trên, vừa hài hòa mục tiêu phát triển du lịch.

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, quan điểm của địa phương là sẽ xử lý dứt điểm, bảo đảm quy hoạch và cảnh quan ven biển, không để ảnh hưởng môi trường du lịch.

Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng tự ý cơi nới, xây dựng lấn chiếm bãi biển.

Trong phương án giải quyết, địa phương đã và đang vận động các cơ sở có công trình cơi nới, lấn bãi biển tự nguyện, chủ động tháo dỡ theo đúng quy định, sớm trả lại con đường xuống bãi biển cộng đồng và không gian các bãi tắm đủ thoáng, rộng phục vụ người dân và du khách. Đối với các trường hợp không thực hiện, cố tình chây ỳ, sẽ có phương án cưỡng chế.

Chân Mây - Lăng Cô hướng đến xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện, giữ gìn môi trường sinh thái bền vững cho địa phương, hạn chế nhất sự xáo trộn hoạt động du lịch trong mùa cao điểm, nhưng sẽ không bao che, tiếp tay cho các vi phạm.