Cách Gia Lai “dọn tổ đón đại bàng”

Các khách sạn 5 sao thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Ảnh: KO

Rộng đến 1.300ha và có tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn như một thành phố thu nhỏ với các biệt thự, khách sạn 5 sao với gần 1.500 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế trên 1.500 chỗ ngồi, sân golf 36 hố, khu du lịch sinh thái biển, công viên động vật hoang dã, khu lâm viên cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Nhưng không phải sự rộng lớn hay quy mô các công trình, chính cách tôn trọng thiên nhiên với rất nhiều không gian dành cho cây xanh, cảnh quan môi trường đã làm nên sự thân thiện của khu du lịch này. Những con đường nhỏ xinh xắn men theo mặt biển trong xanh. Những bãi cát mịn màng, vàng óng… Đẹp và nguyên sơ đến mức như không hề dính những hạt bụi đô thị.

Điều nhiều người muốn đặt câu hỏi là vì sao, cách đây hơn 10 năm, FLC đã chọn Quy Nhơn trong khi điểm đến này chưa có dấu ấn nổi bật trên bản đồ du lịch?

Trả lời câu hỏi này, tại Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” được tổ chức sáng 27/3/2026, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC chia sẻ: “Điều làm nên sức hút của một điểm đến có thể là cảnh đẹp, khí hậu hay văn hóa. Nhưng thực tế cho thấy, không phải nơi nào đẹp cũng trở thành điểm đến”. Hơn 10 năm đến với Gia Lai, theo bà Dung, điều khiến cho vùng đất này có một sức hút chạm đến cảm xúc không chỉ từ thiên nhiên, từ văn hóa mà chính là từ con người.

Không chỉ có FLC, đến nay, nhiều thương hiệu lớn đã tìm đến Gia Lai. Mới đây, tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra cuối tháng 3/2026, Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án, dự kiến tổng vốn đầu tư lên tới 850.000 tỷ đồng (hơn 33 tỷ USD). Với kết quả này, Gia Lai trở thành tỉnh lớn thứ 2 của Việt Nam về hiệu quả thu hút đầu tư, đón một loạt “ông lớn” như VinEnergo, FLC, Sun Group, FPT... đổ về. Riêng tập đoàn FLC tiếp tục đầu tư dự án sân golf quy mô 36 hố, rộng hơn 171ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng tại Đak Đoa.

Để thu hút được các nhà đầu tư lớn, theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, bí quyết chỉ gói gọn trong 5 mục: Ổn định chính sách thu hút, không có tư duy nhiệm kỳ, đã hứa là làm đến cùng; công khai, minh bạch; giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất có thể; đồng hành đến cùng với doanh nghiệp trong mọi khó khăn; thực hiện chính sách bình đẳng với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Chỉ riêng việc tinh giản thủ tục hành chính, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, với dự án golf Đak Đoa, các thủ tục được hoàn thành chỉ trong vòng 4 tháng.

Với các chính sách “dọn tổ đón đại bàng”, khi thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các “ông lớn” VinEnergo, FLC, Sun Group, FPT... sẽ đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt thị trường. Các dự án quy mô lớn, đầu tư bài bản như FLC Quy Nhơn sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách, lan tỏa niềm tin, mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp và các hệ sinh thái dịch vụ liên quan cùng phát triển. Và hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh mà Gia Lai hướng đến là du lịch nghỉ dưỡng, golf, MICE và dịch vụ hàng không.

Từ Gia Lai nhìn về Huế, chúng tôi nhận ra những nét tương đồng giữa hai địa phương về tiềm năng biển, về giá trị văn hóa bản địa đặc sắc và phẩm chất con người của vùng đất. Điểm đến Huế từ lâu đã được định hình rõ nét trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhưng còn một điều du lịch Huế đang thiếu chính là chưa thu hút được các nhà đầu tư “đại bàng”.