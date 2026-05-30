Trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc

Ngày hội với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân đến từ các địa phương

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I, chiều 30/5 hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công truyền thống được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2 đã thu hút nhiều du khách, người dân các địa phương đến trải nghiệm.

Tại đây, các địa phương đã tham gia tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu hàng loạt sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống độc đáo cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, du khách được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trực tiếp trình diễn những công đoạn của các nghề truyền thống như nghệ thuật dệt Zèng, đan lát thủ công và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị tham gia sẽ mang đến triển lãm từ 20 đến 40 bức ảnh tư liệu. Đây là những hình ảnh tư liệu quý giá ghi lại những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, với trọng tâm khắc họa đời sống văn hóa phong phú, nét đẹp của đồng bào các dân tộc miền núi.

Sự kiện không chỉ là sân chơi giao lưu ý nghĩa giữa các cộng đồng dân tộc, mà còn là đòn bẩy kích cầu du lịch, góp phần đưa các sản phẩm truyền thống và văn hóa miền núi thành phố đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Nghệ nhân Hồ Văn Ôi, thôn Par Liêng 2, xã A Lưới 1 cho biết, những dụng cụ như Cà ria, A chói là nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp từ xa xưa, gắn với đời sống người nông dân miền núi. Dịp lễ hội này, được trình diễn kỹ thuật đan lát với du khách, cũng là dịp những người thợ như chúng tôi được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống.

“Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3, với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ quần chúng, diễn viên, vận động viên đến từ các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Ngày hội cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số; quảng bá các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm của khu vực miền núi phía tây Huế. Qua đó góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa.