  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/05/2026 21:52

Trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc

HNN.VN - Hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công truyền thống được tổ chức tập trung tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa sống động và chân thực.

Đa dạng các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi Sắc màu ẩm thực vùng cao

Ngày hội với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân đến từ các địa phương 

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I, chiều 30/5 hoạt động trưng bày, trình diễn nghề thủ công truyền thống được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2 đã thu hút nhiều du khách, người dân các địa phương đến trải nghiệm.

Tại đây, các địa phương đã tham gia tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu hàng loạt sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống độc đáo cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, du khách được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trực tiếp trình diễn những công đoạn của các nghề truyền thống như nghệ thuật dệt Zèng, đan lát thủ công và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị tham gia sẽ mang đến triển lãm từ 20 đến 40 bức ảnh tư liệu. Đây là những hình ảnh tư liệu quý giá ghi lại những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, với trọng tâm khắc họa đời sống văn hóa phong phú, nét đẹp của đồng bào các dân tộc miền núi.

Sự kiện không chỉ là sân chơi giao lưu ý nghĩa giữa các cộng đồng dân tộc, mà còn là đòn bẩy kích cầu du lịch, góp phần đưa các sản phẩm truyền thống và văn hóa miền núi thành phố đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Nghệ nhân Hồ Văn Ôi, thôn Par Liêng 2, xã A Lưới 1 cho biết, những dụng cụ như Cà ria, A chói là nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp từ xa xưa, gắn với đời sống người nông dân miền núi. Dịp lễ hội này, được trình diễn kỹ thuật đan lát với du khách, cũng là dịp những người thợ như chúng tôi được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống.   

“Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3, với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ quần chúng, diễn viên, vận động viên đến từ các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Ngày hội cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số; quảng bá các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm của khu vực miền núi phía tây Huế. Qua đó góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa.

HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuần phim Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật.. các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) tổ chức Tuần phim trong phạm vi cả nước từ ngày 31/5 đến 07/6/2026.

Tuần phim Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1 6
Hai cây cọ già và ước mơ xanh

Họa sĩ Mai Châu và cố họa sĩ Thân Văn Huy là hai gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Huế đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm chất thiền, chan chứa tình yêu quê hương, đạo pháp và con người. Những bức tranh đủ để người xem chậm lại, chiêm nghiệm và tìm thấy sự an nhiên giữa cuộc đời.

Hai cây cọ già và ước mơ xanh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top