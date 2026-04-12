Mở bán vé tàu khách dịp Hè 2026 với nhiều chính sách ưu đãi

Công ty Cổ phần Đường sắt Việt Nam lưu ý hành khách mua vé sát ngày đi (trước 2 ngày trở xuống) có thể phải trả mức giá tăng từ 5% đến 7% tùy thời điểm

Theo đó, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống nhất trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, gồm các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, với nhiều khung giờ xuất phát linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách.

Bên cạnh trục vận tải chủ lực bắc-nam, nhiều tuyến đường sắt trọng điểm khác cũng được duy trì khai thác ổn định trong dịp hè như: Hà Nội-Vinh (tàu NA1/NA2), Hà Nội-Đồng Hới (QB1/QB2), Hà Nội-Đà Nẵng (SE19/SE20 chất lượng cao), Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng (SE21/SE22), Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn (SE29/SE30), Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang (SNT1/SNT2), Thành phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết (SPT1/SPT2).

Đáng chú ý, tuyến Đà Nẵng-Huế tiếp tục khai thác các đoàn tàu “Kết nối di sản” chạy hằng ngày; tuyến Hà Nội-Lào Cai duy trì 3 đôi tàu/ngày; tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ và tăng cường thêm chuyến vào dịp cuối tuần. Tuyến Đà Lạt-Trại Mát tổ chức chạy nhiều đôi tàu phục vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan của hành khách.

Vé tàu hè 2026 được bán rộng rãi trên nhiều kênh như: các website chính thức của ngành đường sắt; tại các nhà ga, đại lý; thông qua ứng dụng thanh toán điện tử và ngân hàng; cùng hệ thống tổng đài bán vé tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn, tạo thuận lợi tối đa cho hành khách trong việc tiếp cận và đặt mua vé.

Nhằm kích cầu đi lại, ngành đường sắt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong dịp hè. Cụ thể, giảm 10% giá vé lượt về đối với hành khách mua vé khứ hồi; giảm 15% giá vé khứ hồi trên một số tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai; giảm từ 3% đến 9% đối với khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên; giảm 5% đến 10% cho hành khách mua vé sớm trước 20 ngày đối với các chặng dài.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Việt Nam lưu ý hành khách mua vé sát ngày đi (trước 2 ngày trở xuống) có thể phải trả mức giá tăng từ 5% đến 7% tùy thời điểm.

Ngoài các chương trình ưu đãi theo mùa, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá thường xuyên đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, sinh viên và trẻ em theo quy định hiện hành.

