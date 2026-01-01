Lễ hội khèn H’Mông và hoa Tớ dày năm 2026 tại Lào Cai

Tiết mục múa khèn H'Mông tại lễ hội. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mù Cang Chải cho biết, đây là sự tiếp nối của các sự kiện lễ hội các năm trước, khi còn địa danh huyện Mù Cang Chải. Lễ hội hoa Tớ dày là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức vào dịp đầu xuân nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nghệ thuật khèn H’Mông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ là nhạc cụ, mà còn là biểu tượng văn hóa, phương tiện giao tiếp và gắn kết cộng đồng người H’Mông. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Festival Khèn H’Mông, Lễ hội hoa Tớ dày được tổ chức theo hướng liên kết, phối hợp giữa các xã trong khu vực, tạo nền tảng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Lễ hội hoa Tớ dày cùng chuỗi hoạt động chào Xuân năm 2026, với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc. Các hoạt động này nhằm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường liên kết, phát triển du lịch theo hướng bền vững, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc H’Mông trên địa bàn.

Đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ hơn 500 diễn viên quần chúng là người dân địa phương. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào H’Mông, từ cảnh sinh hoạt gia đình, lễ hội mùa xuân đến những điệu múa, tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng...

Trong các ngày tiếp theo, tại sân vận động xã Mù Cang Chải diễn ra hội thi giã bánh dày năm 2026, hội thi Khèn H’Mông; gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm; tái hiện không gian văn hóa dân tộc cùng triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc thắm hoa Tớ dày”. Các hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn phục vụ du khách, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc các dân tộc tại địa phương.