Du lịch các địa phương bội thu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Khách du lịch đến với Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 30/8-2/9), du lịch tại nhiều địa phương tiếp tục khởi sắc với lượng khách tăng và doanh thu cao.

Lào Cai đón gần 228.000 lượt khách, doanh thu 702 tỷ đồng, khẳng định sức hút của các điểm đến nổi bật như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải...; còn An Giang ghi nhận hơn 385.000 lượt khách, doanh thu 511 tỷ đồng, với nhiều sản phẩm du lịch mới và hoạt động kích cầu hấp dẫn.

Sa Pa gần kín phòng

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Trần Sơn Bình, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh ước đón 227.898 lượt khách đến tham quan, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Các điểm du lịch trọng điểm như: Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải và Suối Giàng đều thu hút lượng khách lớn. Trong đó, Sa Pa là địa phương dẫn đầu đạt 109.490 lượt (khách quốc tế đạt 6.932 lượt, khách nội địa đạt 102.558 lượt).

Công suất phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước đạt trên 62%. Trong đó, thị xã Sa Pa công suất phòng đạt khoảng 98% đối với các phân khúc từ 3 sao trở lên; phân khúc hạng trung khoảng 82%, còn cơ sở kinh doanh homestay đạt khoảng 85%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng doanh thu từ du lịch tại Lào Cai đạt khoảng 702 tỷ đồng, trong đó thu từ khách quốc tế ước khoảng 41 tỷ đồng, khách nội địa đạt 661 tỷ đồng. Toàn tỉnh ghi nhận 2.415 lượt khách nhập cảnh hộ chiếu đến từ 18 quốc tịch và 3.467 lượt khách xuất cảnh hộ chiếu đến từ 17 quốc tịch; 39.514 lượt khách xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Kết quả tích cực này có được nhờ sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong việc ban hành văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách; đồng thời tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả phát triển du lịch. Đặc biệt, sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, Hiệp hội Du lịch và các cơ sở kinh doanh lưu trú, điểm tham quan đã giúp du lịch Lào Cai vận hành ổn định, an toàn trong dịp lễ.

Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc, tăng giá hay ép giá. An ninh trật tự được duy trì tốt, không có phản ánh tiêu cực nào qua đường dây nóng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu trong năm 2025 trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời nằm trong top 10 điểm đến được du khách yêu thích nhất Việt Nam; trọng tâm là xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa giàu bản sắc, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn du lịch ASEAN.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh tập trung tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển những sản phẩm du lịch thế mạnh, đặc biệt tại các vùng du lịch trọng điểm gồm: sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm.

An Giang: Đa dạng hoạt động kích cầu du lịch

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh An Giang ước đón 385.276 lượt du khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 18.090 lượt khách quốc tế, tăng 14,6%. Tổng thu từ du lịch đạt 511 tỷ đồng, tăng 44,2%.

Nhiều điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như Hà Tiên, Vĩnh Tế, Kiên Lương, núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, đồi Tức Dụp, Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du, Tiên Hải… đều thu hút đông đảo du khách. Riêng Phú Quốc đón hơn 81.490 lượt khách, trong đó gần 18.000 khách quốc tế, tăng 15,7%.

Tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách. Các doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình kích cầu, đa dạng hóa trải nghiệm, xây dựng sản phẩm mới, tăng cường quảng bá và giới thiệu sản phẩm để thu hút du khách. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, chủ động kiểm tra, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá.

Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang Nguyễn Việt Thông cho biết Sở phối hợp với các địa phương kiểm tra thực tế tại các địa bàn du lịch trọng điểm, qua đó hướng dẫn và nhắc nhở các doanh nghiệp bố trí đầy đủ nhân lực phục vụ; thiết lập đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ và xử lý phản ánh của du khách.

Tuy vậy, trong những ngày nghỉ lễ, tình hình mưa, dông, gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, vui chơi giải trí ngoài trời và trên biển tại địa bàn.

Bên cạnh đó, cạnh tranh từ các điểm đến khác với những sản phẩm du lịch mới và hạ tầng giao thông thuận lợi hơn cũng là thách thức với du lịch An Giang. Dù vậy, tỉnh vẫn đặt mục tiêu năm 2025 đón hơn 21 triệu lượt du khách, trong đó có trên 1,2 triệu khách quốc tế. Tổng thu dự kiến đạt 39.300 tỷ đồng.

Trong 8 tháng năm 2025, tỉnh đón hơn 18,2 triệu lượt du khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 47.669 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ 2024, vượt 21,3% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Sở Du lịch An Giang cho biết những tháng cuối năm 2025 được xem là “thời điểm vàng” để du lịch bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến tại các hội chợ du lịch quốc tế để giới thiệu điểm đến An Giang, đẩy mạnh truyền thông số, hợp tác với các hãng lữ hành xây dựng tour, đồng thời làm mới sản phẩm, khai thác điểm đến mới, tổ chức lễ hội truyền thống, phát triển du lịch trải nghiệm. An Giang cũng tập trung khảo sát, lựa chọn địa điểm tiềm năng để đầu tư khai thác các loại hình du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng.

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú, cấp giấy phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên; đào tạo nhân lực du lịch chuyên nghiệp, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn mùa mưa bão, nhất là du lịch sinh thái biển đảo.

Trong kế hoạch kích cầu, An Giang sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-du lịch quy mô như Ngày hội du lịch, ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại - OCOP Rạch Giá 2025; Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ-An Giang 2025. Tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; tích cực mời gọi đầu tư vào các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa... để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh./.