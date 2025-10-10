Cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11

Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn cứu trợ người dân tại xã Thất Khê. Ảnh: TTXVN phát

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định tiếp tục phân bổ hơn 5,7 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, cụ thể: Tỉnh Bắc Ninh 800 triệu đồng và 120.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Cao Bằng 800 triệu đồng và 96.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Tuyên Quang 600 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Thái Nguyên 800 triệu đồng và 240.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Lạng Sơn 500 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Lào Cai 500 triệu đồng và 72.000 gói bột lọc nước P&G; tỉnh Thanh Hóa 200 triệu đồng và 31.440 gói bột lọc nước P&G; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được trích từ Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội phát động, thông qua tài khoản H2025 tại Ngân hàng Vietcombank.

Dự kiến, ngày 10 - 11/10, đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Vũ Thanh Lưu dẫn đầu cùng đại diện Ngân hàng Vietcombank sẽ trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” (từ ngày 30/9 - 30/10/2025) kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cả nước cùng hướng về vùng thiên tai. Thông tin tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản: H2025 tại Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc đóng góp trực tiếp qua VCB Digibank.