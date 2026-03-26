Lan tỏa ẩm thực Việt Nam từ Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon

Chiều 26/3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon tại Khu Du lịch Văn Thánh. Lễ hội sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày từ 26-29/3.

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách PhápTưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân CùMở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Các đại biểu tham quan gian hàng trong ngày khai mạc lễ hội. (Ảnh: Linh Bảo) 

Lan tỏa ẩm thực Việt Nam

Theo Ban tổ chức, năm nay, lễ hội giới thiệu đến công chúng chương trình trải nghiệm đặc biệt, khi không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền, mỗi cụm là một chương của hành trình di sản: Ẩm thực Tây Bắc-Vùng địa đầu Tổ quốc; ẩm thực miền trung; ẩm thực biển Việt Nam; ẩm thực hoàng gia-cung yến; ẩm thực miền nam; ẩm thực từ hạt gạo Việt và làng bánh dân gian; ẩm thực và tinh hoa trà Việt; ẩm thực và hương vị bắc; ẩm thực xanh-ẩm thực chay; ẩm thực không biên giới. 

Thực khách sẽ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền, từ những món ăn dân dã “gây thương nhớ” đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, dòng ẩm thực xanh-lành mạnh, và đặc biệt là khu “Ẩm thực không biên giới” với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan và đối tác quốc tế hứa hẹn mang đến bộ sưu tập đa giác quan-hành trình hương vị. 

Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra các hội thi và chuyên đề ẩm thực đặc sắc. Cụ thể, các hội thi trọng điểm sẽ được diễn ra đó là: Vinh danh 10 đầu bếp làm nên 10 món ngon vùng miền bản sắc; vinh danh 10 chuyên gia pha chế làm nên những loại thức uống sáng tạo, ngon nhất lễ hội. Các món đạt giải sẽ được trình diễn, hướng dẫn thực hiện và giao lưu cùng thực khách trong suốt 4 ngày lễ hội. 

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội là cuộc bình chọn Top 10 đơn vị trang trí và hoạt động gian hàng sôi nổi, thu hút nhất. Ngoài ra, hai chuyên đề đặc sắc do Câu lạc bộ Ẩm thực Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị thành viên cùng giới chuyên gia ẩm thực trong nước và quốc tế sẽ góp phần lan tỏa xu hướng ẩm thực bền vững, gìn giữ và sáng tạo từ nền tảng truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Không gian nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh ẩm thực, lễ hội còn là một “đại tiệc” văn hóa với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Nghệ thuật trình diễn sẽ giới thiệu múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe, xiếc ảo thuật đường phố và nhạc trẻ đương đại. Trải nghiệm làng nghề, khách có dịp tận mắt xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm, bánh phục linh, sữa đậu nành, gói bánh tét truyền thống… 

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và các linh vật từ Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa vùng miền để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên các nền tảng xã hội. Ban tổ chức có nhiều ưu đãi cho khách tham quan mua vé sớm; chương trình còn có ưu đãi cho trẻ em (miễn phí vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,2m đi cùng người lớn).

Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards. 

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết: “Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực, mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới”. 

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, với quy mô, chất lượng và tính quốc tế ngày càng nâng cao, Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu ẩm thực-du lịch hàng đầu Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức trẻ lan tỏa những việc làm thiết thực

Tháng Thanh niên năm 2026 tại TP. Huế ghi dấu bằng hàng trăm công trình, phần việc cụ thể và thiết thực. Từ chăm lo an sinh xã hội đến thúc đẩy chuyển đổi số, tuổi trẻ thành phố Huế đang phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng quê hương.

Sức trẻ lan tỏa những việc làm thiết thực
Ba hằng số để văn hóa soi đường 

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở Hà Nội vào ngày 24/11/1946, với mục tiêu khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Mục tiêu đó được khẳng định tại Đại hội XIV của Đảng, coi “văn hóa là nền tảng, sức mạnh nội sinh và là động lực phát triển đất nước”.

Ba hằng số để văn hóa soi đường
Xuân Cố đô

Đã bước sang năm thứ 5, Huế có Festival 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày chính hội như trước, Festival Huế 4 mùa được áp dụng theo đề án mới, tổ chức liên tục các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch trải dài suốt năm nhằm tôn vinh di sản, thúc đẩy du lịch và tạo trải nghiệm mới cho du khách.

Xuân Cố đô
Chi hội trưởng nông dân lan tỏa tinh thần lao động

Ở tuổi 62, mỗi ngày của ông Nguyễn Lợi, Chi hội trưởng nông dân thôn 3, xã Phú Vinh vẫn bắt đầu công việc đồng áng từ 4 giờ sáng đến tối mịt. Nhờ siêng năng, cần cù, chăm chỉ lao động nên mỗi năm, ông Nguyễn Lợi thu lãi ròng hàng trăm triệu đồng từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt, là tấm gương sáng trong sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn.

Chi hội trưởng nông dân lan tỏa tinh thần lao động

