Buôn Ma Thuột được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới

Sự công nhận này của National Geographic đặt Buôn Ma Thuột sánh vai cùng các điểm đến ẩm thực biểu tượng trên toàn cầu, đưa di sản cà-phê của Việt Nam và văn hóa ẩm thực độc đáo của Tây Nguyên ra ánh sáng quốc tế.

Du khách trải nghiệm rang cà-phê truyền thống của người Ê Đê. 

Ngày 31/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, "thủ phủ" cà-phê của Việt Nam giữa lòng Tây Nguyên hùng vĩ, vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới trong danh sách “Best of the World 2026”, một trong những danh sách du lịch có tầm ảnh hưởng nhất hành tinh, tiếp cận hơn 150 triệu độc giả trên toàn thế giới...

Tỉnh Đắk Lắk, vùng đất sản xuất khoảng 30% tổng sản lượng cà-phê của Việt Nam và là nơi có những hạt cà-phê Robusta ngon nhất thế giới. Văn hóa cà-phê nơi đây không đơn thuần là một ngành công nghiệp mà đó là một truyền thống sống động, gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân, của các cộng đồng dân tộc bản địa Ê Đê, M’nông và của những cao nguyên xanh mướt bạt ngàn. Du khách đến Buôn Ma Thuột sẽ khám phá một trải nghiệm cà-phê không nơi nào có được. 

Hành trình từ vườn đến tách cà-phê xuyên qua những đồn điền cà-phê bạt ngàn, nơi du khách tự tay hái, rang và pha chế cà- phê của riêng mình. Nghi lễ cà-phê truyền thống của người Ê Đê, một nghi thức văn hóa thân mật được truyền qua nhiều thế hệ. Văn hóa quán cà-phê phồn thịnh với hàng trăm quán cà-phê độc lập phục vụ những tách cà-phê được chế tác tỉ mỉ trong không gian từ những biệt thự thuộc địa trăm tuổi đến những khu vườn ngoài trời nhìn ra thung lũng sương mù.

Bảo tàng Thế giới Cà-phê, bảo tàng duy nhất tại Đông Nam Á dành riêng cho lịch sử và văn hóa cà-phê toàn cầu.

Đặc biệt, chỉ dẫn địa lý “Cà-phê Buôn Ma Thuột” được bảo hộ pháp lý tại hơn 30 quốc gia minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự khác biệt không thể sao chép của cà-phê được trồng trên vùng thổ nhưỡng cao nguyên này. Sự kết hợp độc đáo giữa đất đỏ bazan giàu dinh dưỡng, độ cao 400-800m so với mực nước biển và khí hậu nhiệt đới cao nguyên đặc trưng tạo nên hương vị mà các chuyên gia cà-phê thế giới mô tả là đậm đà, tròn vị và thơm ngát. 

“Sự công nhận của National Geographic là niềm tự hào không chỉ của Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk, mà của cả Việt Nam. Chúng tôi trân trọng mời các du khách và những người yêu cà-phê trên khắp thế giới đến trực tiếp trải nghiệm, điều làm nên sự độc đáo không thể nhầm lẫn của văn hóa cà-phê chúng tôi. Buôn Ma Thuột không chỉ là một điểm đến mà đó là một cảm xúc, một câu chuyện và một tách cà-phê, bạn sẽ không bao giờ quên”, ông Nguyễn Sơn Hưng, Trưởng phòng quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Theo nhandan.vn
