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Thế giới

Ngoại trưởng Bangladesh đắc cử Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

ClockThứ Tư, 03/06/2026 09:40
Ngày 2/6, Ngoại trưởng Bangladesh, ông Khalilur Rahman đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81.

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Quang cảnh một phiên tranh luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Xinhua)

Trong cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày, ông Khalilur Rahman đã giành được 99 phiếu so với 91 phiếu của nhà ngoại giao người Cộng hòa Síp Andreas Kakouris. Như vậy, ông Khalilur Rahman sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch từ người tiền nhiệm - cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock - vào tháng 9 tới.

Hồi tháng 2/2026, ông Rahman đã trở thành ngoại trưởng của Bangladesh, sau khi từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và phụ trách vấn đề người tị nạn Rohingya từ Myanmar trong chính phủ lâm thời. Ông Rahman có bằng luật và kinh tế từ các trường đại học của Mỹ, và đã từng tham gia các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc được bầu hằng năm với nhiệm kỳ một năm dựa trên sự luân phiên theo khu vực địa lý. Năm nay, vị trí này được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả Cộng hòa Síp.

https://nhandan.vn/ngoai-truong-bangladesh-dac-cu-chu-tich-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-81-post966634.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ngoại trưởng Bangladeshđắc cửChủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
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