Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Theo Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, châu Á đang nổi lên như một trong những điểm đến được du khách Pháp quan tâm nhiều nhất trong năm nay. Việt Nam lọt top 5 điểm đến trong khu vực được khách du lịch quốc gia này tìm kiếm nhiều nhất.

Thông tin này được công bố trước thềm diễn ra Hội chợ Du lịch toàn cầu diễn ra tại Thủ đô Paris. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 15/3, mang đến một không gian khám phá văn hóa, điểm đến thú vị cho du khách.

Khảo sát của Ban Tổ chức hội chợ cho thấy, khoảng 98% người dân vùng Île-de-France dự định đi du lịch trong năm 2026 với xu hướng ngày càng mở rộng ra các điểm đến quốc tế.

Cụ thể, 73% trong tổng số du khách được hỏi có kế hoạch du lịch nước ngoài. Đồng thời, gần 50% người dân cho biết họ đi du lịch nước ngoài ít nhất 2 lần/năm.

Về lựa chọn điểm đến, châu Âu là thị trường đứng đầu với 38%. Tuy nhiên, châu Á đã vươn lên vị trí thứ 2 với 28% - mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát này được thực hiện lần đầu vào năm 2019.

Trong nhóm các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh các vùng đất quen thuộc tại châu Âu như Italy và Tây Ban Nha, khu vực châu Á nổi lên với những điểm đến ấn tượng gồm: Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan.

Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch toàn cầu - Paris 2026 nêu rõ, kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến mới lạ, giàu trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Khoảng 28% người tham gia khảo sát cho biết, họ đặc biệt quan tâm tới những địa điểm ít được biết đến hoặc mới nổi trên bản đồ du lịch quốc tế.

Khảo sát trên cũng cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng. Du khách Pháp bày tỏ mong muốn khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống cũng như các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Theo đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến nổi bật tại châu Á nhờ sự kết hợp giữa các yếu tố: di sản văn hóa, cùng ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú.

Xét về hình thức du lịch, theo Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch toàn cầu - Paris 2026, phần lớn du khách hiện vẫn ưu tiên các chuyến đi tự tổ chức. Thế nhưng, xu hướng khách du lịch lựa chọn các tour trọn gói cũng đang tăng.

Bên cạnh đó, người Pháp bắt đầu tìm kiếm thông tin về hành trình khám phá từ rất sớm khi có khoảng 60% người dân lên kế hoạch ít nhất khoảng 3 tháng trước chuyến đi.

Với hơn 200 gian hàng quốc tế cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, Hội chợ Du lịch toàn cầu lần thứ 49 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hội chợ du lịch tiêu biểu tại châu Âu. Tại đây, các xu hướng du lịch mới sẽ được giới thiệu và định hình. Công chúng cũng có thể tìm hiểu các điểm đến, sản phẩm du lịch và sắc màu văn hóa của nhiều vùng đất.

