Từ khát vọng đến trách nhiệm chủ động kiến tạo hòa bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến công tác mang ý nghĩa hết sức đặc biệt

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra vào thời điểm thuận lợi nhất của mối quan hệ giữa Việt Nam với 3 quốc gia Đông Nam Á.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra vào thời điểm thuận lợi nhất của mối quan hệ giữa Việt Nam với 3 quốc gia Đông Nam Á.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN trên cương vị mới sau thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là lời khẳng định vững chắc về sự coi trọng cao thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với 3 nước ASEAN. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Càng có ý nghĩa hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam-Thái Lan, Việt Nam-Philippines cùng kỷ niệm chặng đường nửa thế kỷ hợp tác, đồng hành hiệu quả và bền chặt.

Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu khu vực. Bài phát biểu dẫn đề luôn giữ vị trí trọng tâm trong chương trình Đối thoại Shangri-La, khi xác định chủ đề, trọng tâm thảo luận hằng năm của toàn bộ Đối thoại. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề là minh chứng cho uy tín, tiếng nói và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Những kết quả mang tính đột phá, bước ngoặt

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mang theo những ý nghĩa đặc biệt, chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả quan trọng, mang tính đột phá, giúp tạo đà, nâng tầm hợp tác lâu dài trên cả bình diện song phương lẫn đa phương, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của nhân dân Việt Nam và các nước. 20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore, gần 20 văn kiện ở Philippines là những con số ấn tượng, cho thấy hoạt động hợp tác diễn ra sôi động, thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với 3 quốc gia nêu trên.

Quan trọng hơn cả, chuyến thăm đã thúc đẩy về chất, nâng tầm hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia. Việt Nam-Thái Lan quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong khi đó Việt Nam nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền. Trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác sâu rộng, Việt Nam- Philippines nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường, là cột mốc quan trọng mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước. Trong các chuyến thăm, lãnh đạo cả 3 nước đều dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, chu đáo và nồng ấm tình hữu nghị.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, trao đổi giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nước ASEAN, các bên đã chia sẻ về phương hướng hợp tác thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị; tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, tăng cường kết nối doanh nghiệp. Đặc biệt, việc thúc đẩy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một ưu tiên hợp tác trong bối cảnh mới. Việt Nam và các nước nhất trí tiếp tục phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Những thông điệp về hòa bình, hợp tác được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình Đổi mới và hội nhập của mình.

Từ những khát vọng về hòa bình và ổn định, Việt Nam quyết tâm cùng các nước thúc đẩy hành động thực chất, chủ động và tích cực đóng góp cho hòa bình khu vực, như một cách để bảo vệ lợi ích lâu dài của chính Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc; nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới, xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế. Qua bài phát biểu, thế giới nhìn thấy ở Việt Nam hình ảnh một quốc gia kiên định theo đuổi hòa bình, hợp tác và phát triển, có khả năng chuyển hóa khác biệt thành hợp tác, xây dựng lòng tin giữa các đối tác.

Tạo ấn tượng mạnh trong lòng bạn bè quốc tế

Chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các chuyên gia, học giả và truyền thông khu vực, quốc tế.

Chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các chuyên gia, học giả và truyền thông khu vực, quốc tế. Trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế và TTXVN, nhiều chuyên gia có chung nhận định, việc lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò diễn giả trung tâm tại diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực với bài phát biểu gây tiếng vang lớn, cùng các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến 3 nước Thái Lan, Singapore, Philippines đều là những minh chứng sống động cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La thể hiện tầm nhìn chiến lược về vai trò của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động hiện nay. Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia) nhấn mạnh, thông điệp được đưa ra trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thiết lập một khuôn khổ ngoại giao tinh tế và kịp thời cho các mối quan hệ đa phương hiện đại, chứ không chỉ dừng lại ở những tuyên bố mang tính nghi thức. Bằng cách dịch chuyển tiêu điểm từ việc phản ứng với khủng hoảng sang giảm rủi ro một cách chủ động, Việt Nam đã khẳng định mình là một “kiến trúc sư” có trách nhiệm và trưởng thành trong việc xây dựng hòa bình khu vực.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore nhận định trên trang Nikkei của Nhật Bản: Thông qua bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện Việt Nam như một nhân tố ổn định và một cường quốc tầm trung đang nổi lên, sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp về một Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của Hiệp hội. Trả lời phỏng vấn TTXVN, chuyên gia phân tích an ninh chiến lược Collins Chong Yew Keat thuộc Đại học Malaya (Malaysia) cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines đã góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của ASEAN trên nhiều phương diện. Chuyến công tác giúp tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Nội dung trao đổi giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo 3 nước tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và duy trì môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Những kết quả toàn diện đạt được trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với tương lai phát triển, vị thế của đất nước, cũng như quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác quan trọng trong ASEAN.

https://nhandan.vn/tu-khat-vong-den-trach-nhiem-chu-dong-kien-tao-hoa-binh-post966627.html