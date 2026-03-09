Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

  • Huế ngày nay Online
Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN) 

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có Công văn số 435/CDLQGVN-QHQT&XTDL gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc mời tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2026 do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) tổ chức.

Công văn nêu rõ, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vừa thông báo mở đăng ký cho giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" lần thứ 6 tới các quốc gia thành viên. Giải thưởng được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn (bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa), các hoạt động địa phương (bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực).

Theo đó, những ngôi làng được lựa chọn nhận giải cần có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. Đồng thời, địa phương có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đã trao giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" cho 236 ngôi làng trên toàn thế giới.

Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng du lịch tốt nhất" là làng Tân Hóa ở Quảng Trị, làng Thái Hải ở Thái Nguyên, làng rau Trà Quế ở Đà Nẵng, thôn Lô Lô Chải ở Tuyên Quang và làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn ở Lạng Sơn.

Thể lệ tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2026 quy định mỗi nước thành viên của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc được đề cử 8 làng du lịch cho danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất".

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phổ biến thông tin và mời các làng du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm nay. Hồ sơ tham gia ứng cử bằng tiếng Anh cần gửi về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trước ngày 25/5/2026 để đơn vị tổng hợp và lựa chọn 8 ứng viên phù hợp nhất.

Theo đó, các ứng viên đăng ký tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" sẽ được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập của UN Tourism dựa trên các bộ tiêu chí: tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; phát huy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; kinh tế-xã hội-môi trường bền vững; phát triển và liên kết chuỗi giá trị du lịch; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Kể từ khi thành lập vào năm 2021, sáng kiến Làng du lịch tốt nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã góp phần thúc đẩy du lịch nông thôn ngày càng phát triển, tôn vinh những di sản văn hóa, giá trị cộng đồng và các hoạt động bền vững. Qua đó, giới thiệu rộng rãi những ngôi làng độc đáo đến khách du lịch trên toàn cầu.

Theo nhandan.vn
