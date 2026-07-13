Tiếp sức cho những người lính trong chiến dịch 500 ngày đêm xác minh danh tính đồng đội

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân cùng đoàn công tác tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ Đội 192

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt đoàn công tác gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi ân cần. Chia sẻ với những vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng chí bày tỏ sự thấu hiểu đối với tính chất đặc biệt của công việc này. Mỗi chuyến đi, mỗi mét đất trong cuộc tìm kiếm đều đong đầy gian khổ và mồ hôi của lực lượng làm nhiệm vụ. Vượt lên tất cả, các chiến sĩ đang thực hiện một sứ mệnh vô cùng cao cả: nhanh chóng tìm kiếm, xác minh nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình. Đó chính là hành động thiết thực nhất để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Đền ơn đáp nghĩa" ngàn đời của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy cùng những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ thời gian qua. Đồng thời gửi gắm niềm tin tưởng, mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch "500 ngày đêm".

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các chiến sĩ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, là hậu phương vững chắc gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực để những người lính trên "mặt trận thầm lặng" vững bước hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.