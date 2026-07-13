  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/07/2026 18:34

Tiếp sức cho những người lính trong chiến dịch 500 ngày đêm xác minh danh tính đồng đội

HNN.VN - Chiều 14/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đang thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố “Mắt thần” mở đất tìm hài cốt liệt sĩMỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về Chạy đua thời gian, lấy mẫu hài cốt 7.283 liệt sĩ chưa rõ thông tinĐộng viên lực lượng tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang

 Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân cùng đoàn công tác tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ Đội 192

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt đoàn công tác gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi ân cần. Chia sẻ với những vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng chí bày tỏ sự thấu hiểu đối với tính chất đặc biệt của công việc này. Mỗi chuyến đi, mỗi mét đất trong cuộc tìm kiếm đều đong đầy gian khổ và mồ hôi của lực lượng làm nhiệm vụ. Vượt lên tất cả, các chiến sĩ đang thực hiện một sứ mệnh vô cùng cao cả: nhanh chóng tìm kiếm, xác minh nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình. Đó chính là hành động thiết thực nhất để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Đền ơn đáp nghĩa" ngàn đời của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy cùng những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ thời gian qua. Đồng thời gửi gắm niềm tin tưởng, mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch "500 ngày đêm".

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các chiến sĩ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, là hậu phương vững chắc gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực để những người lính trên "mặt trận thầm lặng" vững bước hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Đội 192quy tậptìm miếmcất bốcliệt sĩNguyễn Thị Ái Vânthăm hỏiđộng viêntặng quà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế:
Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Chiều 13/7, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác nhận danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn thành phố.

Thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
Khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung

Ngày 13/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026. Tham dự, có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn và hơn 194 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo các địa phương gồm thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành.

Khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung
“Mắt thần” mở đất tìm hài cốt liệt sĩ

Việc kết hợp giữa ký ức nhân chứng và công nghệ radar quét sâu địa tầng không chỉ mở ra hướng đi đột phá, mà còn là điển hình cho nỗ lực tìm kiếm đồng đội đang diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

“Mắt thần” mở đất tìm hài cốt liệt sĩ
Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về

Ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (phường An Cựu).

Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về
Lãnh đạo TP. Huế thăm, động viên lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Chiều 8/7, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành (xã Bình Điền). Cùng đi có Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo TP Huế thăm, động viên lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top