Khi chính quyền chủ động tìm đến dân

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp (đứng ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục cho người dân

Mang dịch vụ công đến tận thôn xóm

Một buổi sáng cuối tuần giữa tháng 1/2026, tại Nhà văn hóa thôn 9, xã Phú Lộc trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Trong dòng người đến liên hệ giải quyết TTHC, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Nguyễn Thị Hà, trú tại thôn 9. Bao năm trăn trở chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên đất ở, chị Hà vừa lo sợ những rắc rối trong các khâu thủ tục, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chị Hà bảo: “Nghe hệ thống truyền thanh của xe tuyên truyền lưu động thông báo, mới biết chính quyền địa phương đang tạo điều kiện để giải quyết thủ tục giúp dân”.

Cầm túi hồ sơ trên tay, chị vừa mừng, vừa run. Chị Hà kể: “Trước đây, gia đình tôi sinh sống ở khu vực ngoài Quốc lộ 1. Do thường xuyên bị ngập lụt, năm 1999, gia đình chuyển về nơi ở hiện tại khai hoang đất để làm nhà. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải đi làm thuê nên nhiều năm qua vẫn chưa có điều kiện làm thủ tục cấp sổ đỏ. Giờ UBND xã có chương trình “Thứ Bảy hồng này, tôi mừng lắm. Mong muốn sớm được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống của tôi sắp hoàn thành”.

Trong ngày thứ Bảy, lực lượng chức năng của xã chia làm 4 tổ, có mặt ở mỗi thôn để giúp người dân giải quyết hồ sơ. Lịch giải quyết ở 21 thôn được luân phiên qua các tuần và được thông báo trước. Mỗi tổ có cả lãnh đạo địa phương và các cán bộ làm công tác chuyên môn làm việc trực tiếp với người dân, tư vấn cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hồ sơ, quy trình, thủ tục, thực hiện các bước trong quá trình giải quyết TTHC về đất đai.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, chiến dịch “Thứ Bảy hồng” được thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong công tác cấp sổ đỏ lần đầu và công tác cấp đổi sổ đỏ. Việc trực tiếp đến với người dân trong ngày cuối tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không có thời gian giao dịch trong giờ hành chính.

Nếu xã Phú Lộc có mô hình “Thứ Bảy hồng” thì tại xã Lộc An, việc tổ chức tổ lưu động hỗ trợ người yếu thế trong thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến vừa được triển khai cũng đã mang lại niềm vui cho nhiều người dân.

Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An chia sẻ, tại 29 thôn trên địa bàn xã, có khá nhiều người già, các đối tượng yếu thế gặp khó khăn trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục. Các tổ lưu động về trực tiếp các thôn, không chỉ hỗ trợ người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến mà hỗ trợ giải quyết nhiều thủ tục khác. Trước khi triển khai, các trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng đã thông báo rộng rãi đến người dân, nhất là những người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn biết và đăng ký TTHC cần hỗ trợ thực hiện cũng như hình thức hỗ trợ (tại nhà, địa điểm tập trung). Danh sách sau đó được gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để bố trí thời gian, địa điểm hỗ trợ người dân.

Dân vui, chính quyền hoạt động hiệu quả

Một buổi chiều (ngày 24/1) ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc An, tổ lưu động đã triển khai hỗ trợ, giải quyết TTHC cho 35 lượt người dân đến liên hệ. 22 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có 12 hồ sơ lĩnh vực đất đai, 7 hồ sơ chứng thực và 3 hồ sơ bảo trợ xã hội. Đáng chú ý, có 3 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả ngay tại chỗ khiến người dân rất mừng. Các hồ sơ khác, theo quy trình giải quyết được hẹn lại để giải quyết theo đúng thời gian quy định.

Người dân xã Phú Lộc đến làm các hồ sơ thủ tục trong ngày “Thứ Bảy hồng”

Ông Trần Văn Sơn, Trưởng thôn Bạch Thạch chia sẻ, hoạt động của tổ lưu động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Lâu nay, vì những điều kiện chủ quan, khách quan, họ chưa đến cơ quan chức năng để giải quyết thì nay, sự chủ động của chính quyền địa phương đã gỡ những mối lo trong lòng họ.

Anh Đặng Anh Hùng, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Lộc An, phụ trách lĩnh vực Tư pháp chia sẻ: “Mặc dù văn bản thông báo đến bà con là giải quyết hồ sơ cho những người khuyết tật, cao tuổi, hộ nghèo, người neo đơn nhưng thực tế, ai đến chúng tôi cũng đều giải quyết, không có ngoại lệ”.

Theo Chủ tịch UBND xã Lộc An Võ Đại Thắng, niềm vui của người dân cũng chính là niềm vui của những cán bộ địa phương, khi việc làm này góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp, việc chủ động tìm đến hỗ trợ người dân không chỉ là giúp dân mà cũng là giải pháp để các bộ phận chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là các hồ sơ tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Chính tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Từ đây, mọi chủ trương, chính sách, mọi chương trình, hoạt động mà địa phương phát động, triển khai sẽ thuận lợi hơn.