  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Điểm xuân cho phố

ClockThứ Bảy, 07/02/2026 12:02
HNN - Tháng Chạp cạn dần, cũng là thời điểm để những góc phố, công viên hay các điểm vui chơi công cộng của Huế được trang trí rực rỡ sắc hoa để đón xuân Bính Ngọ đang về. Trong cái se lạnh dìu dịu của những ngày cuối năm, phố phường bỗng trở nên khác lạ, rực rỡ một cách nhẹ nhàng, ấm áp.

Bản sắc và hội nhập sẽ là điểm nhấn của hội hoa xuân Tết Bính Ngọ

Từ những công viên đến những góc phố, sắc hoa đã bắt đầu “lên tiếng” chào đón xuân về. Phố phường rộn ràng. Bên những vườn xuân, nhiều nhóm hội bạn là các cô đã đượm tuổi, các bạn trẻ… tranh thủ rủ nhau chụp ảnh Tết sớm. Những sắc màu của áo, ánh mắt sáng ngời và tiếng cười nói vui vẻ đều tươi thắm, rạng rỡ không thua gì sắc hoa. Chỉ đơn giản vậy, mà thấy xuân an đã đến, Tết ấm đang về trên mọi nẻo của xứ Huế, của nước Nam.

Chùm ảnh do các tác giả Hoàng Phước, Minh ChâuBảo Phước thực hiện. Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu - thay lời cảm ơn các anh chị em công nhân Trung tâm Công viên Cây xanh Huế - những người làm đẹp cho thành phố mỗi độ xuân về, không kể giờ giấc.

Bình yên sông Hương 
Sắc xuân bên cổng thành 
 
 
 
 Trang trí, chăm chút cho từng điểm hoa, công viên
Rộn rã xuân về 

 Từ khóa: điểm xuânđường phốhội hoa xuân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ẩm thực đường phố “gây thương nhớ”

Không chỉ khách phương xa, nhiều TikToker, Facebooker sở hữu hàng trăm người theo dõi cũng tìm đến Huế để khám phá và chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Ẩm thực đường phố “gây thương nhớ”
Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô

Huế sở hữu những con đường xanh và nhiều “công viên xanh”. Điều này khiến du khách gần xa mỗi khi đến Huế điều có cảm giác thư thái, dễ chịu, tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng oi bức.

Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô
Quy hoạch cây xanh đường phố

Với hơn 70 ngàn cây xanh được trồng ở các công viên (CV), điểm xanh và các tuyến đường trên địa bàn TP. Huế, Trung tâm Công viên cây xanh (CVCX) Huế hướng đến việc lựa chọn chủng loại thích hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu địa phương nhằm đa dạng phong phú chủng loại cây trồng cũng như quy hoạch cây xanh thành phố.

Quy hoạch cây xanh đường phố
Những nghệ sĩ đường phố

Bỗng xa xa, không biết từ đâu một giọng ca da diết, đong đầy tình cảm cất lên, ca khúc “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh, ngọt ngào đến nỗi tôi ngỡ chủ quán đang bật đĩa hát.

Những nghệ sĩ đường phố

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top