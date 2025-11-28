Điểm xuân cho phố

Từ những công viên đến những góc phố, sắc hoa đã bắt đầu “lên tiếng” chào đón xuân về. Phố phường rộn ràng. Bên những vườn xuân, nhiều nhóm hội bạn là các cô đã đượm tuổi, các bạn trẻ… tranh thủ rủ nhau chụp ảnh Tết sớm. Những sắc màu của áo, ánh mắt sáng ngời và tiếng cười nói vui vẻ đều tươi thắm, rạng rỡ không thua gì sắc hoa. Chỉ đơn giản vậy, mà thấy xuân an đã đến, Tết ấm đang về trên mọi nẻo của xứ Huế, của nước Nam.

Chùm ảnh do các tác giả Hoàng Phước, Minh Châu và Bảo Phước thực hiện. Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu - thay lời cảm ơn các anh chị em công nhân Trung tâm Công viên Cây xanh Huế - những người làm đẹp cho thành phố mỗi độ xuân về, không kể giờ giấc.

Bình yên sông Hương

Sắc xuân bên cổng thành

Trang trí, chăm chút cho từng điểm hoa, công viên